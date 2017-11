Het autonieuws van week 46

Wat gebeurde er afgelopen week in autoland? Nou, bijzonder veel. We zetten alle hoogtepunten, belangrijke nieuwtjes en de nieuwste video’s van afgelopen week op een rij.

Eerste testnotities: Lotus Exige Cup 430 (2017)

Het is Lotus eindelijk gelukt om de sterkste variant van zijn 3,5 liter V6 met compressor in de Exige te wringen. Het resultaat is de snelste straatlegale auto van het Britse liefhebbersmerk ooit. De combinatie van 437 pk en 440 Nm in een auto die slechts 1056 kilo weegt, zorgt voor indrukwekkende prestaties zoals een 0-100-tijd van 3,3 seconden en een top van 290 km/h. Maar is al dat vermogen nog een beetje te controleren? Autovisie redacteur Dries van den Elzen ging op onderzoek uit op Lotus’ eigen testbaan in Hethel.

Eerste testnotities: Mercedes-AMG GLC 63 S 4Matic+

Heel even heeft Mercedes-AMG het rijk alleen. De GLC 63 S is namelijk op dit moment de enige SUV in zijn klasse met meer dan 500 pk. Natuurlijk komt Alfa Romeo met de Stelvio Q en Jaguar met de F-Pace SVR, maar voor nu is deze GLC 63 S even de ‘King of the Hill’. Autovisie-redacteur Wouter Spanjaart gaat op pad met AMG’s nieuwste SUV, de Mercedes-AMG GLC 63 S 4Matic+.

Autovisie F1-Quiz: Grand Prix Brazilië 2017

Ben jij een echte Formule 1-fan? Test dan hier je kennis over de F1-race van afgelopen weekend: de Grand Prix van Brazilië. Succes!

Singer DLS: 990 kilogram en 500 pk

‘Shut up and take my money’, zou Fry uit Futurama zeggen. Want het Amerikaanse Singer heeft weer eens een bizar fraaie Porsche 911 neergezet: de 500 pk sterke Singer DLS.

Paus Franciscus krijgt Lamborghini Huracán RWD

Niet alleen de Italiaanse politie krijgt weleens een Lamborghini Huracán cadeau, ook paus Franciscus mocht er een in ontvangst nemen. Hij houdt de sportwagen echter niet zelf, maar laat hem veilen voor het goede doel.

Autospot: Grootste Bugatti-dealer ter wereld in Dubai

Het is de grootste Bugatti-dealer in de wereld, Al Habtoor Motors in Dubai. Het bedrijf verkocht liefst zestig Veyrons en is momenteel leider in de Chiron-verkoop. Autovisie-redacteur Sjoerd van Bilsen toont je de 240 vierkante meter grote toonzaal waar de exclusieve Bugatti’s worden verkocht.

Chevrolet Corvette ZR1 is overtreffende trap

Meer vermogen dan ooit en ook meer spoilers. De Chevrolet Corvette ZR1 is de krachtigste Corvette ooit, maar is niet alleen gebouwd om heel hard rechtdoor te gaan…

Tachyon Speed heeft 1.250 pk aan elektrokracht

Twaalf jaar geleden waren we verbijsterd over het vermogen van de Bugatti Veyron, maar nu gaat iedere elektrische startup zowat over de 1000 pk heen. Neem bijvoorbeeld deze 1.250 pk sterke Tachyon Speed.

Mercedes-AMG E 63 S Estate: snelste station op Nordschleife

De Mercedes-AMG E 63 S Estate is sinds kort de snelste stationwagen op de Nordschleife. In de handen van het Duitse tijdschrift Sport Auto zette de ‘power station’ een tijd neer van 7:45.19 minuten.

Ravage op Nordschleife: vijftien auto’s botsen op elkaar

Sinds kort mogen tijdens de ‘touristenfahrten’ op de Nordschleife geen rondetijden meer worden bijgehouden in een poging om de veiligheid te vergroten. Want dat er grote risico’s zitten aan een rondje Ring blijkt wel uit dit ongeluk, waar vijftien auto’s bij betrokken waren.

Unieke McLaren 720S citeert Bruce McLaren

Momenteel is de Dubai International Motor Show aan de gang, dus natuurlijk staat daar een unieke McLaren. In dit geval een 720S met een uitspraak van Bruce McLaren op zijn achterspoiler.

Autofabrikanten: ‘Nieuwe Europese CO2-doelen te agressief’

Autofabrikanten zijn niet blij met de nieuwe CO2-doelen van de Europese Unie. De European Automobile Manufacturers Association (ACEA) noemt de plannen agressief en veel te ambitieus.

Duik in de prijslijst: Lexus LS versus de Duitsers

Lexus is de enige Japanse autobouwer met een weerwoord op Duitse superlimo’s als de Mercedes-Benz S-Klasse, de BMW 7 Serie en de Audi A8. Hoe groot zijn de prijsverschillen tussen deze limousines en die van Lexus? Een duik in de prijslijst geeft inzicht.