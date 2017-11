Autovisie Kennisquiz: Grand Prix Brazilië 2017 Ben jij een echte Formule 1-fan? Test dan hier je kennis over de F1-race van afgelopen weekend: de Grand Prix van Brazilië. Succes!

Felipe Massa reed afgelopen zondag zijn allerlaatste thuisrace in de Formule 1. De Braziliaan houdt het na dit seizoen definitief voor gezien. Over welke coureur zijn de meeste geruchten om hem op te volgen bij Williams?

Wie van deze mannen startten niet in de top-10?

Haas kende een moeilijke openingsfase met hun twee coureurs betrokken bij meerdere uitvalbeurten van anderen. Welke straf kreeg Romain Grosjean van de wedstrijdleiding voor het uitschakelen van Ocon?

Waar of niet waar? Afgelopen zondag kreeg Esteban Ocon te maken met zijn eerste uitvalbeurt in zijn carrière.

Vanwege wat brokstukken op de baan reed de safetycar iedere ronde door de pitstraat heen en besloot het team van Max maar eens te vragen hoe de omstandigheden op de baan waren. Wat was de reactie van de nuchtere Nederlander?

Lewis Hamilton startte weliswaar uit de pitstraat, maar werd niet voor niets verkozen tot ‘driver of the day’. In Welke ronde reed de regerend wereldkampioen de top-10 alweer binnen?

Wie van deze mannen kwam als eerste binnen voor zijn bandenwissel?

Waar of niet waar? Op een gegeven moment in de race reed het hele veld op de zachte band.

Brendon Hartley mocht dit weekend achtentwintig kaarsjes uitblazen. Hoe verliep de race voor de Nieuw-Zeelander in dienst van Toro Rosso?

Max Verstappen was na afloop van de race niet blij met zijn vijfde plaats. Waar klaagde de Nederlander tijdens de race vooral over?

De trots van de lage landen deed toch iets goed, want Max zette voor het tweede jaar op rij de snelste rondetijd tijdens de Grand Prix van Brazilië. Deze keer werd het echter ook meteen het baanrecord. Van welke oud-coureur nam Max deze eer over?

Lewis Hamilton liep door zijn fout tijdens de kwalificatie van zaterdag op zondag het podium net aan mis. Op hoeveel seconden van de Winnaar Vettel kwam de Engelsman uiteindelijk over de eindstreep?

Geen Braziliaan heeft zoveel podiumplaatsen bemachtigd als Felipe Massa. De man die in 2008 voor een paar seconden wereldkampioen leek te worden verdiende dan ook een waardig afscheid. Op welke positie kwam de coureur over de finish?

Weet je zeker dat je de F1-race van Brazilië hebt gezien? Waag gerust nog een poging en daag gerust je vrienden uit!

Een krappe voldoende, dat kan toch beter? Verbeter je score en daag ook je vrienden uit!