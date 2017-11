Bentley Continental GT3 is een gentleman racer

Kijk nou toch! Olivier B. Bommel heeft een brandwerende overall aan. Althans, zo lijkt het toch een beetje als je een Bentley Continental GT in racetrim ziet.

Dit is de nieuwe Continental GT3. De vorige introduceerde Bentley in 2013 en zag er op het circuit toch een beetje vreemd uit, zo tussen de Audi R8’en, BMW Z4’s, Ferrari 458’s en Porsche 911 GT3’s. Toch won de Continental GT3 in totaal vijfenveertig races in diverse GT-kampioenschappen.

Minder dan 1300 kilogram

Deze tweede generatie moet dus flink aan de bak. En dat doet hij met wederom een 4,0 liter V8 twinturbo, die zonder restricties meer dan 550 pk moet kunnen leveren. De kersverse Conti GT3 weegt minder dan 1300 kilogram en komt vanaf volgend jaar in actie.