Betrapt: Bentley Bentayga met twee tankklepjes

Een opvallend detail op de hier gefotografeerde Bentley Bentayga. De luxe-SUV beschikt over twee tankklepjes, in elke flank één. Herleven hier de tijden dat je de brandstoftank van een twaalfcilinder model via twee vulopeningen kan vullen?

Nee. Dit is geen Bentayga met W12-motor. De hier gefotografeerde SUV van het Engelse luxemerk is sowieso geen model dat je bij de dealer kunt kopen. Bestellen, dat kan wel. Maar rijden nog niet. Het is een testvoertuig van Bentley. De Engelse autobouwer komt volgend jaar met zijn eerste Plug-in Hybride en die hybride-aandrijving bevindt zich in het hier afgebeelde exemplaar. De tweede klep is een tankklep, maar dan voor het laden van het accupakket.

Details van de PHEV-versie ontbreken vooralsnog en Bentley wil er zelf nog niets over kwijt. Maar het is algemeen bekend dat de Bentayga een familieband heeft met de Audi Q7 en laat die Audi’s mastodont al geruime tijd als e-tron leverbaar zijn. Mocht Bentley het voorbeeld van de Duitsers volgen dan gaat het om een V6-benzinemotor in combinatie met een elektromotor. Bij Audi levert de krachtbron 258 pk. De elektro-unit komt tot 94 kW. Het systeemvermogen van de aandrijflijn in de Q7 ligt op 374 pk. Nu neemt Bentley nooit één-op-één een krachtbron van een zustermerk over. Reken dus op een kleine oppepper voor de Bentayga, mochten de Engelsen voor deze e-tron-techniek kiezen.

Voor Bentley is de Bentayga het eerste model dat over een PHEV-aandrijflijn gaat beschikken, maar niet de laatste. Het bedrijf werkt bovendien aan een elektrische auto. Van de Bentayga hoeft overigens geen volledig elektrische versie worden verwacht.