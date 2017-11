Bye bye Subaru WRX STI

Het einde van de carrière van de Subaru WRX STI is in zicht en de Engelse importeur staat daar als eerste wereldwijd bij stil. In een oplage van 150 stuks komt het civiele rallykanon als Final Edition.

Echt heel bijzonder is de Final Edition niet. Je herkent hem subiet aan de Final Edition-badge, maar daar is direct ook alles mee gezegd. Hij profiteert van de Modeljaar 2018-upgrade, die de Japanners recent hebben doorgevoerd. De auto stond in die hoedanigheid al op de IAA-autoshow in Frankfurt.

DCCD

Voor het laatste Modeljaar hebben de Subaru-techneuten nog enkele zaken weten te verbeteren. Dat begint bij de werking van het Multi-Mode Driver’s Control Centre Differential, kortweg DCCD. Dat werkt voortaan louter elektronisch aangestuurd in plaats van mechanisch/elektronisch. Het zorgt voor ene verbeterde tractie in bochten. Daarnaast staat de WRX STI op groter schoeisel. De auto heeft ginds 19 inch lichtmetalen wielen. Dat was noodzakelijk omdat van Brembo ook grotere schijven worden betrokken. Subaru claimt dat door de nieuwe schijven en (gele) remklauwen de stopkracht en het remgevoel verder is verbeterd. Het exterieur van de WRX STI is opgefrist. De voorzijde kenmerkt zich door een andere bumper met een lagere grille en grotere opening voor de oliekoeling. De 300 pk sterke sportsedan kent binnenin zwarte afwerkingsdelen en stoelverwarming.

Verkoopstart

De Engelse importeur heeft de orderboeken voor de auto inmiddels geopend. Er zijn ginds slechts 150 stuks beschikbaar.