Caterham Seven 620R zet wereldrecord donuts draaien

Hoeveel donuts kun je draaien in zestig seconden? Niet een van de meest prangende levensvragen, maar toch eentje die Caterham beantwoord wilde zien. In het kader van zestig jaar Lotus / Caterham Seven uiteraard.

Dus zette Caterham de Engelse wielrenner en coureur Chris Hoy achter het stuur van een Seven 620R om zichzelf duizelig te draaien. Hoeveel donuts hij uiteindelijk heeft gedraaid, houden we voor ons (bekijk de korte video hierboven), maar volgens Caterham is het een wereldrecord.

Seven Sprint

De 620R is de meest extreme Caterham Seven op de markt. Hij haalt 314 pk uit een 2,0 liter Ford-motor. Eind vorig jaar introduceerde Caterham een speciale verjaardagseditie van de Seven. Deze Seven Sprint wordt in een oplage van zestig stuks gebouwd.