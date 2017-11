Chevrolet Corvette ZR1 is overtreffende trap

Meer vermogen dan ooit en ook meer spoilers. De Chevrolet Corvette ZR1 is de krachtigste Corvette ooit, maar is niet alleen gebouwd om heel hard rechtdoor te gaan…

Power

Chevrolet lijkt de 6,2 liter V8 een steroideninjectie te hebben gegeven. Het blok perst er in de Z06 al een gigantische 659 pk en 881 Nm uit, voor de ZR1 gaat het merk nog een stapje verder. Puur voor je beeld: de vorige ZR1 had een 6,2 liter V8 met 647 pk en 819 Nm. De nieuwe maakt daar 766 pk en 969 Nm van. Dat lees je goed, 766 pk en 969 Nm. Om het in perspectief te plaatsen: daarmee is hij zelfs 66 pk krachtiger dan de Porsche 911 GT2 RS…

Spoiler

Net als de Porsche laat de Chevrolet Corvette ZR1 al het vermogen los op de achterwielen, maar waar je bij die auto altijd een zeventraps PDK hebt, kun je in de Corvette kiezen tussen een handgeschakelde zevenbak of een achttrapsautomaat. Je hebt nog meer keuzes, want Chevrolet geeft je de mogelijkheid om twee verschillende spoilerpakketten aan te vinken. Standaard krijg je de ‘Low Wing’, waarmee de auto een topsnelheid haalt van 338 km/h. Kies je voor een ‘High Wing’, dan produceert hij bijna 430 kg aan neerwaartse druk. Die spoiler maakt deel uit van het ‘ZTK Performance Package’, dat verder nog bestaat uit aangepaste magnetische dempers, Michelin Pilot Sport Cup 2 banden en een frontsplitter.

Lente

Komende lente moeten de eerste exemplaren van de Chevrolet Corvette ZR1 in de Verenigde Staten de weg op gaan.