Dallara Stradale is een echte Transformer

Dat klinkt toch lekkerder in het Italiaans. Want als we de naam van deze Dallara Stradale zouden vertalen naar het Nederlands, dan komen we uit op Dallara Weg. De compacte sportwagen is er in drievoud.

De naam geeft in ieder geval aan waarvoor de Dallara bedoeld is. De Italiaanse fabrikant heeft een lange historie in de racerij en dit is zijn eerste straatauto. Hij is ontwikkeld ter ere van de 81ste verjaardag van oprichter Gian Paolo Dallara en wordt in een oplage van vijfhonderd stuks gebouwd.

Ariel Atom

We moeten hem zien als een concurrent van de Ariel Atom en KTM X-Bow. De Stradale weegt niet meer dan 855 kilogram en wordt aangedreven door een 405 pk sterke 2,3 liter viercilinder turbomotor van Ford, die is gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak. Een automaat is ook leverbaar.

Dallara levert de Stradala standaard als volledig open auto zonder voorruit. Optioneel kan er ook een voorruit worden gemonteerd en zelfs een t-bar met daaraan twee vleugeldeurtjes. Ook op de optielijst staat een grote achterspoiler, die voor maximaal 820 kilogram neerwaartse druk zorgt.

Anderhalve ton

Geïnteresseerden kunnen meteen bij Dallara terecht, want de Stradale is per direct leverbaar. De prijs is zonder belastingen 155.000 euro, dus daar komt in Nederland nog een aardig bedrag bovenop.