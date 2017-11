Dossier: Compacte ruimtewagens voor 5000 euro

Voordat de kleine crossover zijn intrede deed, telde je als autofabrikant niet mee zonder een compacte ruimtewagen in je showroom. Inmiddels zijn die modellen zo goed als vergeten, maar als occasion heb je er een goede koop aan.

Fiat Idea (2003 – 2007)

De modelnaam geeft al aan dat deze Fiat een slim gemaakte auto is. De binnenruimte is groter dan de buitenkant doet vermoeden. Bovendien gelden de hoge zit en -instap als pluspunt. De hoog geplaatste versnellingspook is even wennen, maar daarna wil je niet anders meer. Wie een beetje wil opschieten, kiest een benzinemotor met 1.4-liter inhoud. Voor stadsgebruik volstaat de instapmotor al. Zolang je af en toe ook maar de snelweg neemt, bedraagt het praktijkverbruik 1 op 14. Je kunt exemplaren voor een lager bedrag vinden, maar wij kiezen voor een fraaie, rijk uitgeruste metallic rode 1.2-liter versie. De bewuste Idea komt uit 2004, heeft 80.000 kilometer ervaring en staat voor € 4.995 te koop bij een autobedrijf in Opperdoes.

Oordeel van de Wegenwacht

De Idea is een probleemloze auto. Zoals bij veel moderne auto’s kan de elektronica opspelen, maar in de regel lost de Wegenwacht dat ter plekke op. Bekend is bijvoorbeeld de elektrische stuurbekrachtiging, die blijft ‘kleven’ in de wel heel erg lichte City-stand. Op de buitenweg voelt dat naar. De Wegenwacht zet de schakelaar weer terug.

Honda Jazz (2002 – 2008)

De Jazz is geen spannende auto om te zien, maar de kleine ruimtewagen valt om meerdere redenen aan te raden. Bijvoorbeeld vanwege de achterbank, waarvan je de zitting tegen de rugleuning kunt opklappen. Zo kun je rechtop onhandige voorwerpen vervoeren, zoals een kamerplant of een kinderfiets. De bagageruimte meet 380 liter; daar kunnen de andere auto’s op deze pagina een puntje aan zuigen. De Jazz rijdt prima; de 1.2-liter basismotor is al vlot genoeg en de bediening spreekt voor zich. Een gemiddeld verbruik van 1 op 15 is normaal. Via gaspedaal.nl vinden we bij de Honda-dealer in Breda een ‘Cool’-uitvoering uit 2006, die met 72.000 kilometer nog nauwelijks is ingereden. Hij kost € 4.950.

Oordeel van de Wegenwacht

Als degelijk Japans product is de Jazz door- en door betrouwbaar. Wat wel eens gebeurt, is dat de schokschakelaar van de brandstoftoevoer onbedoeld wordt geactiveerd. Dat komt bijvoorbeeld voor wanneer er te hard tegen een stoeprand wordt gereden. De Jazz sluit dan de brandstoftoevoer af, er van overtuigd dat de Honda bij een ongeluk betrokken is geraakt. Resetten is voor de Wegenwacht een fluitje van een cent.

Renault Modus (2004 – 2012)

Het is een raadsel waarom de Modus geen succes is geworden. De Renault ziet er leuk uit, rijdt comfortabel en biedt een hoge zit in combinatie met aardig wat ruimte. Heel slim was het ‘luik’ in het kofferdeksel, waardoor het mogelijk was iets klein in de bagageruimte te leggen, zonder de hele achterklep te openen. De Renault werd er niet standaard mee uitgerust, dus kijk goed in de specificaties van de advertentie! Het gemiddelde verbruik voor een 1.4-liter benzineversie bedraagt 1 op 14. Die krachtbron ligt ook onder de motorkap van het zwarte exemplaar dat wij bij een autobedrijf in Wapenveld traceren: de zogenaamde Privilège-uitvoering (2007, 85.000 km) heeft een prijskaartje van € 4.999.

Oordeel van de Wegenwacht

Van de Modus zijn bij de Wegenwacht meerdere euvels bekend. De individuele bobines kunnen spontaan stuk gaan, waardoor de motor op drie cilinders gaat lopen. Als er aan zo’n bobine valt te komen, is het probleem snel opgelost. Een zijruit die niet meer omhoog wil, komt ook vaker voor. Het valt niet te hopen dat de elektrische stuurbekrachtiging er de brui aan geeft. Weliswaar kan er na een noodreparatie nog mee worden gereden, maar er moet een complete nieuwe stuurkolom is. Dat is een kostbare reparatie.

Ons advies

Wij kiezen met overtuiging voor de Honda Jazz. Die is het ruimste, rijdt prima en kan nog jaren zorgeloos als gezinsauto worden ingezet.