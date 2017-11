Dossier: Verstandige keuze voor 15.000 euro

Het gros van alle automobilisten is geen liefhebber. Zij willen gewoon een praktische, betrouwbare personenwagen tegen een beperkte maandlast. Voor hen hebben we het volgende drietal geselecteerd.

Ford Focus (2011 – heden)

Van dit drietal is de Focus beslist de meest verkochte. Een zoektocht op www.gaspedaal.nl levert pagina’s vol gebruikte exemplaren op, dus je kunt gerust kiezen op basis van je woonplaats. De Ford dankt zijn populariteit aan de vele goede eigenschappen van deze modelgeneratie. Een Focus rijdt erg fijn, met goede stuureigenschappen en een hoogwaardig comfort. De meest recente exemplaren hebben ook moderne technieken aan boord, zoals automatisch inparkeren. De 1.0-liter driecilinder lijkt ondermaats, maar is sterk genoeg. Zeker die met 125 pk! Bij de Ford-dealer in Haarlem staat er zo eentje in het zilvergrijs. De auto komt uit 2014, heeft 46.000 kilometer ervaring en beschikt over het meest luxueuze uitrustingsniveau. Voor € 14.995 mag ie mee.

Oordeel van de Wegenwacht

Pechgevallen worden bij de Ford Focus meestal veroorzaakt door elektronica. Een losse massakabel tussen de accu en de carrosserie legt heel de auto stil. De Wegenwacht zet ‘m voor je vast. In de voetenruimte aan de passagierszijde zit een gevoelige computer. Geef er niet per ongeluk een schop tegenaan, want dat zorgt voor allerhande storingen. Werkt het dashboard niet meer, dan heeft de parkeermodule daar mee van doen. Die vind je dan weer in de kofferbak.

Mazda 3 (2013 – heden)

De Mazda is van de auto’s op deze pagina het minst verkochte model. En dat is onbegrijpelijk, want veel automobilisten realiseren zich niet half hoe goed deze wagens eigenlijk zijn. De vormgeving is wellicht niet ieders smaak, maar wel onderscheidend. Verder stuurt hij lekker en presteert voldoende. Bovendien is de 3 van binnen redelijk ruim. Mazda doet niet mee aan de ‘downsizing’-trend met kleine motoren en dikke turbo’s. De Japanners kiezen juist voor wat grotere, maar zeer efficiënte motoren. Met de heerlijke 2.0-liter benzinemotor rijdt de 3 met gemak 1 op 15. Gaspedaal.nl leidt ons naar de Mazda-dealer in Barendrecht voor een blauwe ’S’-uitvoering met een 1.5-liter motor (2014, 29.000 km) voor € 14.950.

Oordeel van de Wegenwacht

Hoe betrouwbaar wil je het hebben? Het enige euvel waarvoor de Wegenwacht wel eens bij zo’n Mazda 3 komt, is een leeg batterijtje in de ‘keyless’-entry afstandsbediening. Met een trucje lukt het de Wegenwacht om alsnog te starten, maar laat daarna wel even dat batterijtje vernieuwen bij de garage.

Toyota Auris (2013 – heden)

Deze generatie van de Auris werd het meeste verkocht met een hybride aandrijflijn en de carrosserievorm van een stationwagen. Van het model dat vanaf eind 2013 is geleverd, zitten er heel wat vast in vijfjarige leasecontracten, in verband met de gunstige bijtelling voor privégebruik. De Auris Hybrid rijdt mede door de standaard automatische transmissie bijzonder moeiteloos, wat vooral in druk verkeer erg fijn is. Onder zulke omstandigheden bespaart de hybridetechniek veel brandstof. Bij normaal gebruik is 1 op 18 normaal. Binnen ons budget zouden we kiezen voor het metallic bruine exemplaar dat bij de Toyota-dealer in Zevenbergen te koop staat. De auto komt uit 2013, heeft 55.000 kilometer gelopen en er hangt een prijskaartje aan van € 14.999.

Oordeel van de Wegenwacht

Technisch is een hybride Auris identiek aan een Toyota Prius. Het enige probleem dat wel eens voorkomt, is een losse stekker van het batterijpakket. De Wegenwacht zet hem vast en je kunt jouw reis vervolgen. Goed om te weten: rijd van zo’n hybride auto nooit de tank volledig leeg. Dan is namelijk een elektronische reset nodig. Aurissen met een reguliere brandstofmotor kennen helemaal geen storingen.

Ons advies

Wie veel rijdt, is dankzij de hybride techniek het beste af met de superzuinige Toyota. Ben je wat minder vaak onderweg, dan zouden wij voor de miskende Mazda kiezen.