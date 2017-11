Dossier: Zo goed als nieuw voor 12.500 euro

Als een veel verkocht model wordt vervangen door een nieuwe generatie, komt er tweedehands een flinke aantal exemplaren van diens voorganger beschikbaar. Recentelijk zijn er in korte tijd drie kleine gezinsauto’s vernieuwd. Sla je slag!

Ford Fiesta (2008 – 2017)

De Fiesta van het net vervangen model is tot op het laatst een zeer goed verkochte auto geweest. Het gevolg is dat er een enorm aanbod gebruikte exemplaren bestaat, dus voor een geschikt exemplaar hoef je niet het halve land af te reizen. Vooral het model van na de facelift uit 2010 ziet er nog altijd goed uit. De 1.0-liter driecilinder benzinemotoren zijn veelvuldig bejubeld om hun souplesse en zuinigheid. Een Fiesta is niet heel sportief, maar rijdt wel erg goed en comfortabel. Bij de merkdealer in Den Haag stuiten we op een fraaie zwarte vijfdeurs in de gewilde ‘Titanium’-trim. De auto komt uit 2014, heeft 35.000 kilometer ervaring en er hangt een prijskaartje aan van € 12.495.

Oordeel van de Wegenwacht

Bij deze Fiesta-generatie kent de Wegenwacht wel wat problemen. Geen zorgen; ze vallen allemaal op te lossen. Dat geldt bijvoorbeeld voor een versnellingspook, waarvan de bedieningskabels losschieten. Een los massacontact op het (elektronische) gaspedaal is ook geen ramp. Elektronische klachten komen voort uit een losse verbinding tussen accu en zekeringkast. Als de nokkenassensor los zit, start de motor niet. De Wegenwacht zet hem voor je vast. Een koelfan die blijft draaien, is met een tik te corrigeren. Voor een nieuw relais moet je wel naar de garage.

Seat Ibiza (2008 – 2017)

Technisch is de Ibiza sterk verwant aan de Volkswagen Polo, maar toch komt hij heel anders over. De Ibiza beschikt over meer flair. Niet alleen in vergelijking met zijn onderhuidse tweelingbroer, maar ook wanneer je hem afzet tegen de rest van het segment. De afstemming van het onderstel is duidelijk anders. De Seat voelt stevig aan, zonder te hard geveerd te zijn. Bovendien heeft de auto een prettige besturing. Ideaal voor wie van sportief autorijden houdt! Achterin is de Ibiza aan de krappe kant. Met een inhoud van 284 liter is de kofferbak wel weer groter dan gemiddeld. Bij een occasionaanbieder in Middelburg vinden we een witte 1.2 vijfdeurs ‘Style’ (2014, 52.000 km) voor € 12.450.

Oordeel van de Wegenwacht

Bij benzinemotoren met individuele bobines kan een daarvan zo maar stuk gaan. De Wegenwacht kan het onderdeel vervangen, mits er snel aan valt te komen. De andere bobines kunnen echter volgen! Doorslaande bougiekabels komen ook voor; de krachtbron gaat dan op drie cilinders lopen. Uitval van het dashboard is een kwestie van een los massacontact. Wanneer met een TSI-motor overwegend korte stukjes wordt gereden en er dan ineens voor de snelweg wordt gekozen, kan het overdrukventiel vastraken.

Suzuki Swift (2010 – 2017)

De Swift heeft een leuk uiterlijk, dat een beetje aan een Mini doet denken. Dat komt onder meer door het afgeronde front en de rondlopende voorruit. Voor een hooggeplaatst verkeerslicht moet je daarom wel uit je stoel komen. Net als de Mini is de Suzuki een sportieve auto om te rijden, met een stevig onderstel. De Japanner is lekker pittig, maar minder ruim dan we in deze klasse tegenwoordig gewend zijn. Met een 1.2-liter benzinemotor reden we zo maar 1 op 16,5. Swifts staan volop te koop. Uit het aanbod dat gaspedaal.nl ons serveert, zouden wij voor € 12.445 kiezen voor de rijk uitgeruste, zilvergrijze 1.2 ‘Bandit’-uitvoering (2014, 64.000 km) die bij de merkdealer in Helmondte koop wordt aangeboden.

Oordeel van de Wegenwacht

Bij de Wegenwacht is één euveltje bekend dat bij deze generatie van de Swift wel eens voor wil komen: een slecht of los massacontact op de brandstofpomp. Dat onderdeel bevindt zich onder de achterbank. Die moet er even uit, maar daarna is het een kwestie van de stekker goed vastzetten.

Ons advies

De Fiesta is de fijnste gebruiksauto, de Ibiza veel sportiever, maar puur op kwaliteit zouden we kiezen voor de Swift.