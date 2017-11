Scheiding DS en Citroën volgend jaar een feit

Wat ooit begon als een prachtig huwelijk, wordt komend jaar beëindigd. DS wordt door het moederconcern PSA Groupe onder de vleugels van Citroën weggehaald en moet op eigen benen staan. Citroën-dealers mogen vanaf dat moment geen modellen meer van DS verkopen.

De importeur van DS en Citroën zal de scheiding in het dealernetwerk volgende week bekendmaken en uitleggen. Het bedrijf heeft inmiddels tussen de tien en vijftien bedrijven gecontracteerd voor de verkoop van de DS-modellen. De bedrijven mogen zich DS Store noemen, Franse premiumtaal voor een DS-dealer. Het is de bedoeling dat de auto’s vanuit een separate showrooms worden verkocht.

Navelstreng

De vertegenwoordigers van Citroën mogen vanaf dat moment geen nieuwe modellen van DS meer verkopen. Momenteel worden de DS 3, DS 4 en de DS 5 via de Citroën-dealers verkocht. De introductie van de DS 7 Crossback betekent het definitief doorknippen van de navelstreng.

Onderhoud en garantie

De importeur eist ook dat de Citroën-dealers geen onderhoud aan DS-modellen uitvoeren, maar het is de vraag hoe het importbedrijf, dat overigens beide merken voert, dat wil verbieden. Te meer het de vraag is of klanten bereid zijn voor het onderhoud continu vele kilometers naar de DS Store te rijden, waarvan er twee handen vol in héél Nederland zijn. Het bedrijf kan alleen garantie-aanvragen sturen, maar bestaande DS-rijders opleggen om niet naar een Citroën-dealer te gaan voor onderhoud is onmogelijk.

Parfum

Hoewel de woordvoerster van de importeur nog geen inzage wil geven in het toekomstige (Nederlandse) netwerk van DS, liet DS’ topman Yves Bonnefont eerder aan Autovisie weten dat de DS Store een eigen uitstraling en aankleding dient te hebben, waarbij de vorm van het dealerbedrijf vierkant is. Hij zei toen ook dat de auto’s met de achterzijde naar de showroomramen moesten staan, aangezien wanneer je de showroom betreedt, direct door de auto’s welkom wordt geheten. Alle dealers krijgen een parfumsysteem zodat alle DS Stores over de hele wereld hetzelfde ruiken en je je als klant direct ‘thuis’ voelt.

De importeur wil niet reageren. Het bedrijf verwijst Autovisie naar een persevenement dat binnenkort wordt gehouden.