Duik in de prijslijst: Lexus LS versus de Duitsers

Lexus is de enige Japanse autobouwer met een weerwoord op Duitse superlimo’s als de Mercedes-Benz S-Klasse, de BMW 7 Serie en de Audi A8. Hoe groot zijn de prijsverschillen tussen deze limousines en die van Lexus? Een duik in de prijslijst geeft inzicht.

Minder dan een euroton?

Shoppen voor minder dan 100.000 euro is in het segment van de Lexus LS best lastig. De enige die onder de grens van een euroton wordt aangeboden, is de BMW 740e iPerformance. Toevallig is dit een auto met een aandrijflijn die die van de Lexus LS 500h het dichtst benadert. De Lexus is immers een hybride. De BMW is een plug-inhybride, dus met een groter accupakket om grotere afstanden volledig elektrisch af te leggen.

Lange wielbasis

De BMW 740e iPerformance is er voor prijzen vanaf 98.900 euro, maar een heel eerlijk vergelijk is dat niet. Lexus levert de LS 500h namelijk altijd met een lange wielbasis. Vergelijken met de eveneens langere 740Le iPerformance is dus eerlijker: de vanafprijs van dat model bedraagt 104.900 euro. De xDrive-versie van de 740e is er voor 109.300 euro.

De enige hybride

Hoe duur is zo’n nieuwe Lexus LS dan, die vanaf december in de showroom staat? De vanafprijs bedraagt 116.995 euro en 123.995 euro voor de versie met AWD. Keuze op het gebied van motoren is er niet. Je krijgt bij de LS 500h altijd een 3,5-liter V6-benzinemotor aangevuld met twee elektromotoren. Samen zijn die goed voor een systeemvermogen van 359 pk. De transmissie is een tientrapsautomaat. De dikste uitvoering van de LS 500h (President Line) kost 149.995 euro en 156.995 euro met AWD. Het prijzenspectrum loopt dus van 116.995 tot 156.995 euro. Echt goedkoop is de Lexus daarmee niet, al moet gezegd worden dat Lexus de LS standaard met een rijke uitrusting levert, terwijl je bij Duitse concurrenten vaak nog een duik neemt in de optielijst om de auto helemaal af te maken.

Motorvarianten

Lexus levert slechts één motorvariant. De Duitsers daarentegen… BMW levert in totaal vijf varianten van de nieuwe 7 Serie die onder de 156.995 euro blijven – de 740e is daar één van. Audi biedt twee motorversies van de A8 aan en bij Mercedes-Benz staan vier motorvarianten op de kaart. Maar moet je kiezen voor diesel of benzine? Dat is lastig te bepalen, omdat Lexus als enige een hybride aandrijflijn levert. Er bestaat qua aandrijflijn geen échte tegenstander, met uitzondering dus van de genoemde BMW 740e iPerformance.

Compleet overzicht

Voor een zo compleet mogelijk overzicht zetten we zowel de benzine- als de dieselmodellen op een rij. Ook nemen we modellen met een normale wielbasis in het overzicht op, om de prijsverschillen duidelijk te maken. Tot slot nemen we daarin ook de technisch enigszins verouderde Jaguar XJ mee. Die is per slot van rekening ook met een langere wielbasis leverbaar. Zetten we alle prijzen onder elkaar, dan komen we tot onderstaande overzichten.

Prijzenoverzicht modellen met verlengde wielbasis

• Audi A8L 50 TDI quattro – 286 pk – 108.385 euro

• BMW 740Li – 326 pk – 110.200 euro

• Audi A8L 55 TFSI quattro – 340 pk – 110.585 euro

• Mercedes-Benz S 350 d Lang – 286 pk – 113.102 euro

• Lexus LS 500h Luxury Line – 359 pk – 116.995 euro

• Mercedes-Benz S 400 d Lang – 340 pk – 118.063 euro

• BMW 740Ld xDrive – 320 pk – 118.700 euro

• BMW 740Li xDrive – 326 pk – 119.000 euro

• Mercedes-Benz S 450 Lang – 367 pk – 119.131 euro

• Jaguar XJ 3.0 V6 turbodiesel RWD Long Wheelbase – 300 pk – 119.160 euro

• Mercedes-Benz S 350 d 4Matic Lang – 286 pk – 119.754 euro

• Lexus LS 500h AWD Luxury Line – 359 pk – 123.995 euro

• Mercedes-Benz S 400 d 4Matic Lang – 340 pk – 124.715 euro

• Mercedes-Benz S 450 4Matic Lang – 367 pk – 125.145 euro

• Lexus LS 500h F SPORT Line – 359 pk – 126.995 euro

• Lexus LS 500h Executive Line – 359 pk – 127.995 euro

• Lexus LS 500h AWD F SPORT Line – 359 pk – 131.995 euro

• BMW 750Ld xDrive – 400 pk – 132.300 euro

• Lexus LS 500h AWD Executive Line – 359 pk – 134.995 euro

• BMW 750Li – 449 pk – 137.500 euro

• Mercedes-Benz S 560 Lang – 469 pk – 143.384 euro

• BMW 750Li xDrive – 449 pk – 145.300 euro

• Lexus LS 500h President Line – 359 pk – 149.995 euro

• Jaguar XJ 3.0 V6 Supercharged AWD Long Wheelbase – 340 pk – 153.560 euro

• Mercedes-Benz S 560 4Matic Lang – 469 pk – 153.906 euro

• Lexus LS 500h AWD President Line – 359 pk – 156.995 euro

Prijzenoverzicht modellen met normale wielbasis

• BMW 740e iPerformance – 326 pk – 98.900 euro

• Jaguar XJ 3.0 V6 turbodiesel RWD – 300 pk – 103.330 euro

• BMW 740i – 326 pk – 105.100 euro

• Audi A8 50 TDI quattro – 286 pk – 105.185 euro

• Audi A8 55 TFSI quattro – 340 pk – 107.385 euro

• Mercedes-Benz S 350 d – 286 pk – 108.141 euro

• Mercedes-Benz S 450 – 367 pk – 111.629 euro

• BMW 740d xDrive – 320 pk – 113.500 euro

• Mercedes-Benz S 350 d 4MATIC – 286 pk – 114.793 euro

• Mercedes-Benz S 400 d – 340 pk – 115.159 euro

• Mercedes-Benz S 450 4Matic – 367 pk – 117.643 euro

• Mercedes-Benz S 400 d 4Matic – 340 pk – 121.811 euro

• BMW 750d xDrive – 400 pk – 127.800 euro

• BMW 750i – 449 pk – 132.100 euro

• Mercedes-Benz S 560 – 469 pk – 140.359 euro

• Jaguar XJ 3.0 V6 Supercharged AWD – 340 pk – 143.220 euro

• Mercedes-Benz S 560 4Matic – 469 pk – 150.881 euro