Duik in de prijslijst: RS4 Avant versus C 63 AMG Estate

Snelle huisvaders en -moeders opgelet: het aanbod praktische estates met een overvloed aan power is met 100% gestegen nu Audi op 15 november de orderboeken van de nieuwe RS4 Avant opent. In het D-segment is er daardoor twee keer zoveel keuze als voorheen. We duiken in de prijslijst van de Audi RS4 Avant en Mercedes-AMG C63.

2.9 V6

Laten we beginnen met de nieuwkomer: de Audi RS4 Avant. De 2.9-liter TFSI-motor – bekend van de RS5 Coupé – heeft twee turbo’s en levert 600 Nm en 450 pk. De 0-tot-100-sprint legt de sportestate mede dankzij quattro-vierwielaandrijving af in slechts 4,1 seconden. De topsnelheid is als vanouds afgeregeld op 250 km/h, maar wie het optionele RS dynamic pakket aanvinkt op de optielijst, kan 280 km/h rijden. De kosten? Hij is er vanaf 120.015 euro.

4.0 V8

Concurrentie in het D-segment is er alleen in de vorm van een Mercedes-AMG C 63 die in twee smaken wordt aangeboden. De ‘instapper’ heeft een 4,0-liter biturbo V8 met 476 pk en 650 Nm trekkracht. Een winst van 26 pk en 50 Nm ten opzichte van de Audi RS4 Avant. Ook de prijs valt lager uit: vanaf 112.915 euro. De prestaties zijn vergelijkbaar, want de AMG sprint in 4,2 seconden naar 100 km/h en haalt een topsnelheid van 250 km/h.

De S-versie

Het topmodel, de Mercedes-AMG C 63 S, is slechts 0,1 seconde sneller dan de basisversie, maar heeft wel een 4.0 biturbo V8 met de nodige extra pk’s. Het vermogen van de S-variant komt uit op 510 pk. Bovendien bedraagt het koppel 700 Nm. De prijs valt alles mee, namelijk 121.385 euro. Dat is slechts 1.370 euro meer dan de RS4 Avant die 60 pk minder heeft.

Opties van Mercedes-AMG

Uiteraard zijn er op beide modellen de nodige opties te bestellen. Op de optielijst van Mercedes-AMG staan bijvoorbeeld keramische remschijven (5.082 euro), een AMG-carbonpakket (3.570 euro), adaptieve demping (488 euro) en het AMG Driver’s Package voor een topsnelheid van 280 km/h (3.267 euro). Een AMG Performance-uitlaat is ook prettig (1.452 euro), evenals AMG Performance-stoelen (2.360 euro). Je begrijpt dat met wat opties de prijs bij Mercedes-AMG met gemak met dik 16.000 euro op kan lopen. Bij Audi geldt hetzelfde.

Kiezen tussen V6 en V8

Welke is dan de beste? Mercedes-AMG doet op papier het beste aanbod. Minder geld voor meer vermogen. Toch gaat het in dit geval niet zozeer om welke auto goedkoper is. De keuze zal vooral afhangen van design, maar misschien nog wel meer van de motor. Het is kiezen tussen een V6 of een V8. Een diepe huil of een woeste brom. Het is kiezen tussen twee karakters. Welke heeft jouw voorkeur?