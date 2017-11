Duik in de prijslijst: B-segment crossovers met vierwielaandrijving

SUV’s en crossovers in het B-segment zijn haast niet aan te slepen. De ene koper neemt genoegen met voorwielaandrijving – in feite heb je in Nederland ook niet meer nodig – maar er zijn altijd kopers die per se vierwielaandrijving wensen bijvoorbeeld in verband met een caravan. Uit welke modellen met AWD kun je kiezen en wat moeten ze kosten? Een duik in de prijslijst geeft inzicht.

21 modellen!

Het aanbod in het B-segment rijst de pan uit. Welgeteld zijn er 21 modellen waaruit je kan kiezen! Het gaat om de Audi Q2, Citroën C3 Aircross, Citroën C4 Cactus, Dacia Duster

Fiat 500X, Ford EcoSport, Honda HR-V, Hyundai Kona, Jeep Renegade, Kia Stonic, Mazda CX-3, Nissan Juke, Opel Crossland X, Opel Mokka X, Peugeot 2008, Renault Captur, Seat Arona, Skoda Karoq, SsangYong Tivoli, Suzuki Vitara en de Volkswagen T-Roc.

Ongeveer de helft met AWD leverbaar

Ongeveer de helft van deze crossovers en SUV’s is leverbaar met vierwielaandrijving. Waarom? Niet alle automerken vinden het nodig om AWD te leveren omdat in de verkooplanden weinig vraag naar auto’s met AWD bestaat. Bovendien is AWD-technologie duur om te ontwikkelen. De fabrikant maakt dus altijd een overweging of het rendabel is. Toch is er nog best veel keuze als je in de markt bent voor een B-segment SUV of crossover met AWD. In totaal zijn er dertien modellen met vierwielaandrijving leverbaar. Welke is het goedkoopst en welke het duurst? Hieronder de antwoorden.

Audi Q2 Fiat 500X Dacia Duster

Stevige prijsverschillen

Saillant detail: het prijsverschil tussen het goedkoopste en duurste model met vierwielaandrijving bedraagt 24.370 euro. Dat is dus een fors verschil. Het geeft aan dat er voor verschillende portemonnees gewinkeld kan worden in het B-segment.

De goedkoopste

Verreweg de goedkoopste SUV met vierwielaandrijving is de Dacia Duster TCe 125 4×4 met handgeschakelde zesbak. Die is er vanaf 21.980 euro. Let op: het gaat hier nog om het oude type. De nieuwe generatie Duster is al gepresenteerd en komt in de loop van 2018 op de markt. Ook die wordt weer leverbaar met AWD, maar prijzen zijn nog niet bekend. Zowel de huidige als nieuwe Duster is een stoer vormgegeven SUV, opgebouwd uit simpele maar degelijke materialen.

Hyundai Kona Nissan Juke Mazda CX-3

De duurste

De duurste B-segmenter met vierwielaandrijving is de Jeep Renegade 2.0 MultiJet Trailhawk 4×4 met negentraps automaat en 170 pk sterke dieselmotor. Die heeft een vanafprijs van 46.350 euro. Toegegeven: dit is de meest op offroad rijden toegespitste uitvoering met diverse toeters en bellen die je nodig hebt voor serieus offroaden. Weet dat een Renegade 2.0 MultiJet Longitude 4×4 met handgeschakelde zesbak en 140 pk sterke dieselmotor een vanafprijs heeft van 36.950 euro. Scheelt toch alweer tien mille. Die heeft niet de looks van de Trailhawk-versie, maar wel vierwielaandrijving. En daar draait het in beginsel om in dit overzicht.

Opel Mokka X SsangYong Tivoli Volkswagen T-Roc

Top drie goedkoopste

De top drie goedkoopste SUV’s en crossovers uit het B-segment met vierwielaandrijving ziet er zo uit: op nummer één zoals gezegd de Dacia Duster, gevolgd door de SsangYong Tivoli en Suzuki Vitara. De volledige lijst met in totaal twintig verschillende uitvoeringen van dertien modellen staat hieronder.

Het prijzenoverzicht*

1. Dacia Duster TCe 125 4×4 – man6 –21.980 euro

2. SsangYong Tivoli 1.6L e-XDi160 4WD – man6 – 30.350 euro

3. Suzuki Vitara 1.6 AllGrip 120 pk – man5 – 30.399 euro

4. Suzuki Vitara 1.4 S Boosterjet AllGrip 140 pk – man6 – 31.899 euro

5. Opel Mokka X 1.4 Turbo 4×4 140 pk – man6 – 32.099 euro

6. Nissan Juke DIG-T 190 – Xtronic-automaat – 32.950 euro

7. Mazda CX-3 SkyActiv-G 150 4WD – man6 – 33.890 euro

8. Hyundai Kona 1.6 T-GDI 177 pk – aut7 – 34.995 euro

9. Fiat 500X Cross Plus 1.4 Turbo MultiAir 170 4X4 – aut9 –35.495 euro

10. Suzuki Vitara 1.6 Diesel AllGrip 120 pk – aut6 – 35.799 euro

11. Mazda CX-3 SkyActiv-G 150 4WD – aut6 – 35.890 euro

12. Opel Mokka X 1.4 Turbo 4×4 152 pk – aut6 – 36.599 euro

13. Jeep Renegade 2.0 MultiJet Longitude 4×4 140 pk – man6 – 36.950 euro

14. Volkswagen T-Roc Sport 2.0 TSI 4Motion – 7-DSG – 190 pk – 37.290 euro

15. Jeep Renegade 1.4 MultiAir Limited 4×4 170 pk – aut9 – 39.750 euro

16. Jeep Renegade 2.0 MultiJet Limited 4×4 140 pk – man6 – 39.950 euro

17. Audi Q2 2.0 TDI quattro 150 pk – S-tronic 7 –43.325 euro

18. Nissan Juke DIG-T 214 – Xtronic-automaat – 44.210 euro

19. Audi Q2 2.0 TFSI quattro 190 pk – S-tronic 7 –45.795 euro

20. Jeep Renegade 2.0 MultiJet Trailhawk 4×4 170 pk – aut9 – 46.350 euro

*De vanafprijzen van de Skoda Karoq 2.0 TDI 150 pk en Karoq 1.5 TSI ACT 150 pk met AWD zijn nog niet bekend.