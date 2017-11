Eerste landen stoppen met Land Rover Evoque Coupé

De wereldwijde vraag naar de Range Rover Evoque Coupé is nooit groot geweest. En wegens gebrek aan belangstelling staakt de Amerikaanse importeur nu ook de levering van de driedeurs Evoque. Voor de Nederlandse markt verandert er vooralsnog niets.

De Evoque Coupé staat nog steeds in een relatief breed leveringsprogramma op de Nederlandse prijslijst, maar ook in hier te lande is de vraag naar de 3-deurs Evoque uiterst gering. Wereldwijd verkoopt de Coupé het slechts van alle Evoque-Varianten.

Belangrijk model

De Evoque is een belangrijke productlijn voor Land Rover. De autobouwer maakt de SUV in liefst vier fabrieken, verdeeld over drie continenten. De exemplaren voor Nederland komen uit het Engelse Halewood, waar de kleinste Range Rover tezamen met de Land Rover Discovery Sport wordt geproduceerd. In China, India en Brazilië rolt de auto eveneens van de band. In het fiscale jaar 2016/17 wist Land Rover 114.373 exemplaren te verkopen, wat gelijk staat aan 43% van alle verkochte Range Rovers. Binnen de gehele Land-Rover-familie is de Evoque het op een na bestverkochte model.