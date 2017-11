Eerste Volvo XC40 rolt van de band

De eerste exemplaren van de fonkelnieuwe Volvo XC40 rollen in het Belgische Gent van de band. Een mijlpaal voor de fabriek. Weer is er een nieuw model aan de rijke productiehistorie van de faciliteit toegevoegd, het is bovendien een van een nieuwe modelgeneratie.

De XC40 is een model waarmee Volvo een nieuw segment betreedt. Het is de eerste keer sinds 2008 dat Volvo een nieuw marktsegment betreedt. De laatste keer was dat met de XC60, die door de Belgische Volvo-fabriek eveneens werd gebouwd. Werd, want de tweede generatie rolt inmiddels in Zweden van de band.

Kwartet

De XC40 is tevens het vertrekpunt voor een nieuwe generatie 40-modellen. Na de XC volgen nog een S en V, terwijl er bovendien een Cross Country-variant van komt. Al deze modellen staan op Volvo’s nieuwe CMA-platform. Deze nieuwe bodemplaat komt voort uit een samenwerking tussen Volvo en Geely, waarbij de Chinese moedermaatschappij het platform later ook gaat gebruiken voor zijn modellen.

Amerika en China

Volvo zal dit jaar 2000 stuks van de XC40 bouwen. Precies 151 stuks rollen deze week van de band, 259 komend week en vanaf week 49 tussen de 464 tot 567 wagens per week. Voor komend jaar staat de jaarproductie op 91.000 stuks gepland. De auto’s gaan de hele wereld over, inclusief de Verenigde Staten. China vormt een uitzondering. De Chinese markt zal de XC40 krijgen uit de fabriek te Luqiao, waar begin 2019 met de bouw wordt aangevangen.

De XC40 komt in april op de Nederlandse markt. De auto is er vanaf minder dan 40 mille, maar kost bij de marktintroductie liefst 58 mille.