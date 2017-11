Elektrische Skoda’s halen 400 tot 600 km

Na het aangekondigde elektro-offensief van Volkswagen komt ook diens zustermerk Skoda met verschillende elektrisch aangedreven modellen. De eerste elektro-Skoda staat voor 2020 op de agenda, zo bevestigt de autobouwer vandaag.

Daar blijft het niet bij. In de jaren daarna zullen meerdere elektro-auto’s worden uitgebracht, zodat in 2025 vijf volledig elektrisch aangedreven modellen van de Tsjechische autobouwer leverbaar zijn. De fabrikant gaat ervan uit dat in 2020 zo’n 8% van de in Europa verkochte auto’s elektrisch aangedreven zal zijn. In 2025 zal dat aandeel zijn toegenomen tot 25%. Op de Chinese automarkt wordt uitgegaan van 30%.

Tot 300 pk

Een eerste aanzet tot een volledig elektrisch aangedreven model heeft Skoda eerder dit jaar gegeven met de concept car Vision E. Het betreft een 4,65 meter lang model met vijf zitplaatsen en een bagageruimte van 560 liter. In de auto hing een 300 pk sterke elektromotor. Met een volle acculading zou de auto 600 kilometer kunnen afleggen. Maar Skoda richt zich niet op één elektromotor of batterij. Het merk zal verschillende configuraties toepassen, uiteenlopend van 144 pk tot 300 pk sterke elektromotor en accupakketten met een capaciteit van 50 tot 80 kWh. De actieradius is afhankelijk van de geopteerde aandrijflijn en varieert van 400 tot 600 kilometer.

MEB-platform

De technische basis wordt gelegd door het MEB-platform, dat concernbreed zal worden toegepast. Ook Audi en Porsche zullen de architectuur gaan gebruiken, zij het in een vorm die past bij het merk.

Stekkerhybride

Voordat de Tsjechen hun eerste elektro-auto lanceren, komen ze met een stekkerhybride. De Superb krijgt de plug-in hybride-aandrijflijn als eerste onder de strakke koetslijnen. Skoda zal de Superb met dubbele ‘tankklep’ in 2019 introduceren.