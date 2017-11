Onderzoek: ‘Formule 1 terug op Zandvoort heel goed mogelijk’

De Formule 1 terug op Zandvoort? Dat is een reële mogelijkheid, aldus onderzoeksbureau Decisio. Het becijferde dat een Dutch Grand Prix ons land zo’n 57 miljoen euro per jaar kan opleveren.

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het Circuit Zandvoort en de gemeente Zandvoort. Volgens Decisio zijn er geen onoverkomelijke technische, organisatorische en logistieke knelpunten die een terugkeer van de Formule 1 in de weg staan. De economische impact van een Formule 1-race op Zandvoort zou zelfs aanzienlijk zijn. Het evenement zou de gemeente jaarlijks 32 miljoen euro opleveren, de regio 53 miljoen euro en Nederland 57 miljoen euro, volgens het onderzoek. Daarbovenop komen dan nog de 250.000 bezoekers van een Formule 1-weekend en de positieve aandacht die Nederland krijgt ten overstaan van wereldwijd 250 miljoen Formule 1-kijkers.

Verbouwing nodig

Kosten zijn er natuurlijk ook. Het Circuit Zandvoort zou voor zo’n 10 miljoen euro verbouwd moeten worden om een Grade 1-licentie van de autosportfederatie FIA te krijgen. Bovendien vraagt de Formula One Group van circuits een jaarlijkse vergoeding van 20 miljoen euro. Wethouder Gerard Kuipers van de gemeente Zandvoort is positief. “Wij gaan aan de slag om de Grand Prix terug te halen naar Zandvoort”, zegt hij. Mede-eigenaar van het Circuit Zandvoort Bernhard van Oranje valt hem bij: “Ik hoop dat de politiek en het bedrijfsleven zich bereid tonen om samen met ons de volgende stap te zetten. Want wat is er mooier dan Max Verstappen te zien schitteren op zijn thuiscircuit?”