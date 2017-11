Gelekt! Nieuwe Corvette ZR1 heeft 750 pk

Corvette gooit nog wat gekte bovenop de 650 pk sterke Z06 en presenteert binnenkort de 750 pk leverende ZR1. De eerste foto van het apparaat is uitgelekt via de cover van het Amerikaanse blad Car and Driver.

Wat zien we? In ieder geval een Corvette die nog meer ‘over the top’ oogt, met een gewijzigde voorbumper, een motorkap met een enorme ‘power bulge’ in het midden en een flinke spoiler op de kofferklep.

Grotere supercharger

De ZR1 heeft dezelfde 6,2 liter V8 als de Z06, maar dan met een grotere supercharger. Het blok levert nu 750 pk en 922 Nm koppel. Ter vergelijking: de Z06 komt tot 650 pk en 881 Nm.

LA Auto Show

Naar verluidt zou Corvette ZR1 komend weekend zijn debuut maken op de autoshow van Dubai en begin december op de LA Auto Show in Los Angeles staan.