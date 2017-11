Hennessey Venom F5 moet 480+ km/h halen

Waar de Bugatti Chiron een W16 en vier turbo’s nodig heeft, kan de Hennessey Venom F5 het af met precies de helft. Een V8, twee turbo’s en nog meer vermogen dan de Bugatti. Wordt dit dan de snelste hypercar?

24 stuks

Als het aan Hennessey ligt wel. De Amerikaanse autofabrikant heeft op de SEMA show in Las Vegas het doek getrokken van de nieuwe Venom F5, een hypercar die in zeer beperkte oplage geproduceerd gaat worden. In totaal wil Hennessey er 24 gaan bouwen en elke auto gaat minimaal 1,6 miljoen dollar (1,4 miljoen euro) kosten. Daar komt het bedrag aan opties, dat op kan lopen tot bijna 500.000 dollar, nog bovenop.

Twinturbo

Wat krijg je precies voor dat geld? Een gloednieuwe 1600 pk sterke V8 met twee turbo’s, die gekoppeld zit aan een zeventraps semi-automaat. De aandrijflijn zit gemonteerd in een lichtgewicht chassis met een carrosserie van koolstofvezel. Die carrosserie is Hennessey overigens wel even zoet mee geweest in de windtunnel, want hij heeft een Cw-waarde van slechts 0,33. Ter vergelijking: de Chiron heeft een Cw-waarde van 0,38. Het gewicht van de Hennessey Venom F5 moet onder de 1350 kilogram blijven en daarmee is hij 650 kilogram lichter dan een Chiron.

Banden

Met 1600 pk op 1350 kilogram wordt de Hennessey Venom F5 uiteraard gigantisch snel. De Amerikanen geven geen 0-100 km/h op, maar wel een 0-300 km/h. Dat moet de auto in minder dan tien seconden lukken. Van nul naar vierhonderd en weer terug naar nul moet binnen de halve minuut gaan, dat is twaalf seconden sneller dan de Bugatti Chiron het kan. Overigens spreekt Hennessey van een topsnelheid van ‘ruim 480 km/h’, maar daar zullen dan wel eerst banden voor ontwikkeld moeten worden. Die zijn op dit moment de beperkende factor voor de Bugatti Chiron en ook de reden dat die auto op ‘slechts’ 420 km/h is afgeregeld.