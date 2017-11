Het autonieuws van week 44

Wat gebeurde er afgelopen week in autoland? Nou, bijzonder veel. We zetten alle hoogtepunten, belangrijke nieuwtjes en de nieuwste video’s van afgelopen week op een rij.

Autovisie F1-Quiz: Grand Prix Mexico 2017

Ben jij een echte Formule 1-fan? Test dan hier je kennis over de F1-race van afgelopen weekend: de Grand Prix van Mexico. Succes!

Nu met nog meer downforce: Ferrari FXX-K Evoluzione

Afgelopen weekend werd in veertig steenrijke huishoudens uit frustratie met Ferrari-sleutels gesmeten. Veertig FXX K-eigenaren hebben opeens niet meer de ultieme Ferrari, want nu is er de FXX K Evoluzione.

Onder de hamer: BMW Z8 van Apple-oprichter Steve Jobs

Apple-oprichter Steve Jobs (1955 – 2011) was er vast niet blij mee. Zijn BMW Z8 – die hij in 2000 kocht – was standaard uitgerust met een klaptelefoon van Motorola. En die steen des aanstoots zit er nog steeds bij.

Lexus viert 10 jaar F-label met 10th Anniversary-modellen

Het F-label van Lexus heeft in de strijd met Audi RS, BMW M en Mercedes-AMG nauwelijks potten kunnen breken. Toch bestaat het al tien jaar. En dat viert Lexus met deze speciale GS F en RC F 10th Anniversary-modellen.

Volvo V90 Cross Country Ocean Race

De Volvo Ocean Race is terug van weggeweest. Niet alleen als zeilrace rond de wereld, maar ook als Volvo-model. Dit is de V90 Cross Country Volvo Ocean Race.

M Performance-aankleding voor BMW M5

Redelijk ingetogen nog, die nieuwe M5. Maar niet voor lang… BMW introduceert op de SEMA-show in Las Vegas een opvallend setje M Performance-onderdelen voor zijn spierballensedan.

‘Hellcrate’ – Dodge introduceert losse Hellcat-V8

Bezig met een projectje en op zoek naar een passende motor? Zoek dan niet verder, want Dodge heeft iets voor je. Op de SEMA-show in Las Vegas introduceert het merk de ‘Hellcrate’. Oftewel, een 717 pk sterke Hellcat-motor zonder Hellcat eromheen.

BMW M3 30 Years American Edition

Het is dertig jaar geleden dat de M3 de oversteek maakte naar Amerika. Om dat te vieren introduceert BMW deze 30 Years American Edition. Het blijft bij één exemplaar. En dat is misschien maar goed ook.

Pagani Rinascimento laat oudere Pagani’s herleven

Steeds meer fabrikanten, zoals Jaguar, Porsche en zelfs Mazda, bieden bezitters van oudere modellen een restauratieservice aan. Onder de naam Pagani Rinascimento begint Pagani er nu ook aan.

Audi TT Clubsport: 600 pk uit vijfcilinder turbo

Toch leuk altijd, die SEMA-show in Las Vegas. Autofabrikanten gooien er hun haar los en komen met de meest krankzinnige concepts op de proppen. Audi neemt dit jaar deze TT Clubsport mee.

Aston Martin Vanquish S Ultimate Edition: last hurrah!

De Aston Martin Vanquish is geen lang leven meer beschoren. Zijn productie stopt volgend jaar en hij wordt in 2019 vervangen. Om daarbij stil te staan, brengt Aston Martin deze Vanquish S Ultimate Edition op de markt.

Duik in de prijslijst: B-segment crossovers met 4WD

SUV’s en crossovers in het B-segment zijn haast niet aan te slepen. De ene koper neemt genoegen met voorwielaandrijving – in feite heb je in Nederland ook niet meer nodig – maar er zijn altijd kopers die per se vierwielaandrijving wensen bijvoorbeeld in verband met een caravan. Uit welke modellen met AWD kun je kiezen en wat moeten ze kosten? Een duik in de prijslijst geeft inzicht.

Lexus LS 500h duikt onder prijs voorganger

Vijfentwintigduizend euro, zoveel scheelt het tussen de nieuwe Lexus LS 500h en zijn voorganger, de 600h. Natuurlijk, je moet genoegen nemen met twee cilinders minder, maar daar staan geen mindere prestaties tegenover.

Dit is de nieuwe Jeep Wrangler

Puristen tevreden houden en tegelijkertijd de auto veel verfijnder maken. Dat is waar Jeep de afgelopen jaren hard aan heeft gewerkt. Dit is het resultaat: de nieuwe Jeep Wrangler.

Na Drift Mode nu ook Drift Stick voor Ford Focus RS

Normaal gesproken betekent de elektronische handrem het einde van de handrembocht. Niet in de Ford Focus RS, want voor die auto lanceert Ford Performance nu een handrem die de auto net iets gemakkelijker laat glijden. Uiteraard uitsluitend bedoeld voor circuitgebruik…