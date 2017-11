Het autonieuws van week 45

Wat gebeurde er afgelopen week in autoland? Nou, bijzonder veel. We zetten alle hoogtepunten, belangrijke nieuwtjes en de nieuwste video’s van afgelopen week op een rij.

Eerste testnotities: Porsche 911 GT2 RS

Om te constateren dat de Porsche 911 GT2 RS snel is, hoef je alleen maar naar de specs te kijken: 700 pk, 750 Nm, 1470 kilo, een begrensde top van 340 km/h en een 0-100 tijd van 2,8 seconden spreken voor zich. De vraag is of Porsche het voor elkaar heeft gekregen om een auto met zoveel vermogen op de achterwielen ook enigszins controleerbaar te maken voor mensen die geen professioneel coureur zijn. Op het uitdagende en supersnelle circuit van Portimao ging redacteur Dries van den Elzen op onderzoek uit in deze 354.300 euro kostende, snelste Porsche 911 aller tijden, én tevens huidig Nürburgring ronderecord-houder.

Partycrasher Koenigsegg ontneemt Bugatti meer records

Bugatti is aan zet, nu Koenigsegg de topsnelheid van zijn fonkelnieuwe Agera RS officieel heeft gezet op 447,0 km/h. Maar de Franse autobouwer komt niet eerder dan volgend jaar met een officiële meting.

Eerste landen stoppen met Land Rover Evoque Coupé

De wereldwijde vraag naar de Range Rover Evoque Coupé is nooit groot geweest. En wegens gebrek aan belangstelling staakt de Amerikaanse importeur nu ook de levering van de driedeurs Evoque. Voor de Nederlandse markt verandert er vooralsnog niets.

Review: Mercedes-Benz 300 SL van CMC

Schaalmodellenfabrikant CMC heeft de mallen van de verkleinde Mercedes-Benz 300 SL van stal gehaald en drie historische uitgaves van de beroemde vleugeldeur-sportwagen vervaardigd. Een van die modellen is de donkerrode 300 SL met startnummer 16, zoals de sportcoupé aan de start van de Grand Prix van Bern in 1952 verscheen.

Aston Martin Vanquish: van GT naar sportwagen

Krijgt de Aston Martin Vanquish wel een directe opvolger? Dat is de vraag nu Aston Martins topman Andy Palmer aangeeft dat het nieuwe topmodel een andere taak mee krijgt.

Scheiding DS en Citroën in 2018 een feit

Wat ooit begon als een prachtig huwelijk, wordt komend jaar beëindigd. DS wordt door het moederconcern PSA Groupe onder de vleugels van Citroën weggehaald en moet op eigen benen staan. Citroën-dealers mogen vanaf dat moment geen modellen meer van DS verkopen.

Einde Subaru WRX STI in zicht

Het einde van de carrière van de Subaru WRX STI is in zicht en de Engelse importeur staat daar als eerste wereldwijd bij stil. In een oplage van 150 stuks komt het civiele rallykanon als Final Edition.

Betrapt: Bentley Bentayga met twee tankklepjes

Een opvallend detail op de hier gefotografeerde Bentley Bentayga. De luxe-SUV beschikt over twee tankklepjes, in elke flank één. Herleven hier de tijden dat je de brandstoftank van een twaalfcilinder model via twee vulopeningen kan vullen?

Lamborghini Terzo Millennio mist soundtrack

Hoe klinkt deze Terzo Millennio? Dat moet Lamborghini nog “grondig onderzoeken”, aldus de fabrikant. Want inderdaad, deze futuristische concept is volledig elektrisch. Geen hoogtoerige V10 of atmosferische V12 te bekennen.

457 km/h in een Koenigsegg Agera RS

Daar sta je dan als Bugatti! Want Koenigsegg zet gewoon in één klap het snelheidsrecord voor productieauto’s een flinke klap hoger. Hoe ziet het eruit om 457 km/h te rijden? Kijk deze video.

4,5 miljoen euro voor Bugatti Vision Gran Turismo

Het bezit van de zaak is het einde van het vermaak. Dat geldt blijkbaar ook als je 5 miljoen dollar (4,3 miljoen euro) neertelt voor de unieke Bugatti Vision Gran Turismo Concept. Want de rijke Arabier die hem vorig jaar kocht, heeft hem nu alweer van de hand gedaan.

Gordon Murray start eigen automerk: IGM

Gordon Murray, de man achter de legendarische McLaren F1, komt met een eigen supersportwagen. De machine moet onder de merknaam IGM (Ian Gordon Murray) op de markt komen en meer dan een knipoog zijn naar de F1.

BMW M3 CS

Wie naar de specificaties van de BMW M4 CS heeft gekeken, weet precies wat BMW met de M3 CS heeft gedaan. Dat maakt de sportsedan niet minder lekker.

Ergste kwartaal voor Tesla ooit

In het derde kwartaal van dit jaar heeft Tesla een recordomzet van bijna 3 miljard dollar geboekt (2,6 miljard euro). Daar tegenover staat echter ook een recordverlies van 619 miljoen dollar (533 miljoen euro) in de afgelopen drie maanden.

Eerste beeld van Volkswagen Polo GTI R5

Volkswagen heeft een jaartje overgeslagen in het Wereldkampioenschap Rally, maar komt in de tweede helft van 2018 terug. Althans, het merk gaat deze Polo GTI R5 niet zelf inzetten. De auto komt beschikbaar voor klantenteams.

Duik in de prijslijst: RS4 Avant versus C63 AMG Estate

Snelle huisvaders en -moeders opgelet: het aanbod praktische estates met een overvloed aan power is met 100% gestegen nu Audi op 15 november de orderboeken van de nieuwe RS4 Avant opent. In het D-segment is er daardoor twee keer zoveel keuze als voorheen. We duiken in de prijslijst van de Audi RS4 Avant en Mercedes-AMG C63.

Corvette ZR1: This is it!

Corvette gooit nog wat gekte bovenop de 650 pk sterke Z06 en presenteert binnenkort de 750 pk leverende ZR1. De eerste foto van het apparaat is uitgelekt via de cover van het Amerikaanse blad Car and Driver.

De toekomstplannen van Opel, dit zijn ze

PSA Group heeft Push to Pass, Opel heeft nu Pace!, want wat is een strategie zonder pakkende naam. Belangrijk onderdeel ervan is dat alle nieuwe Opels die na 2024 worden geïntroduceerd een vorm van elektrische aandrijving hebben.

De nieuwe Bentley Continental GT3

Kijk nou toch! Olivier B. Bommel heeft een brandwerende overall aan. Althans, zo lijkt het toch een beetje als je een Bentley Continental GT in racetrim ziet.

Onder de hamer: Porsche 911 GT2 gaat al over de miljoen

Om even in te haken op onze review van de Porsche 911 GT2 RS gisteren: die auto wordt vast een goede investering. Kijk maar eens naar deze 993 GT2 uit 1996. Daarvoor moet een koper minimaal een miljoen euro neertellen.

Eerste testnotities: Volkswagen Phideon 480 V6 (2017)

De Volkswagen Phideon is de opvolger van de Phaeton. Die luxe limousine was in Europa en de Verenigde Staten geen groot succes, maar in China wel. Daarom komt Volkswagen alleen voor de Chinese markt met een opvolger die gebaseerd is op de techniek van een verlengde Audi A6. Moet Volkswagen de Phideon ook naar Europa halen? Autovisie testredacteur Peter Hilhorst geeft het antwoord.

Pagani Zonda gaat vrolijk door

De Pagani Zonda is als een oudere popartiest die niet van ophouden weet. Hij heeft al tig afscheidsconcerten gegeven, maar komt toch iedere keer weer terug. Nu als Zonda No. 33.

Lekkere Lotus: de Lotus Exige Cup 430

Lotus probeert iedere euro uit zijn ouder wordende modellengamma te wringen. Daarom hebben we in het afgelopen jaar de ene na de andere nieuwe of speciale editie van de Elise, Exige en Evora gezien. Dit keer is het de beurt aan deze Exige Cup 430.

Caterham Seven 620R pak wereldrecord donuts draaien

Hoeveel donuts kun je draaien in zestig seconden? Niet een van de meest prangende levensvragen, maar toch eentje die Caterham beantwoord wilde zien. In het kader van zestig jaar Lotus / Caterham Seven uiteraard.