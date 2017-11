De volgende productiemijlpalen voor Lamborghini

Ferrari houdt zijn productievolumes per modelrij altijd angstvallig geheim, maar bij Lamborghini is men altijd trots op productiemijlpalen. Recent konden de champagnekurken weer knallen, toen vrijwel tegelijkertijd de 7.000e Aventador als de 9.000e Huracán de productieband verlieten.

Het zijn niet alleen mijlpalen in de vorm van productievolumes. De Huracán is zelfs de beste verkopende Lamborghini op dit moment. Nooit eerder wist de Italiaanse sportwagenfabrikant in een tijdsbestek van iets meer dan drie jaar 9.000 exemplaren van een model te bouwen. Het model is hard op weg om de succesvolste Lamborghini ooit te worden. Daarvoor heeft de Huracán nog een lange weg te gaan, want van zijn voorganger Gallardo, die de titel ‘succesvolste Lamborghini ooit’ nu op zak heeft, werden er totaal 14.022 stuks vervaardigd. Om dat productievolume te bereiken had de Gallardo elf jaar nodig!

Aventador

Met de Aventador heeft Lamborghini zijn succesvolste V12-model in productie. Nooit eerder werden er van het topmodel meer dan 4.100 stuks gebouwd. De productieteller van de Aventador staat nu op meer dan 7.000 units, terwijl de sportwagen nog maar zes jaar in productie is. De Murciélago deed zijn 4.099 stuks die tussen 2002 en 2010 werden gemaakt.

Urus

De productierecords van Lamborghini zijn nog niet in zicht. De Italianen voegen volgend jaar de Urus aan het programma toe, waardoor Lamborghini op jaarbasis de productie zal verdubbelen. De autobouwer verwacht elk jaar rond de 3.500 sportwagens te maken, aangevuld met zo’n 3.500 exemplaren van de Urus.