Lamborghini Terzo Millennio gaat (ongetwijfeld) als de bliksem

Hoe klinkt deze Terzo Millennio? Dat moet Lamborghini nog “grondig onderzoeken”, aldus de fabrikant. Want inderdaad, deze futuristische concept is volledig elektrisch. Geen hoogtoerige V10 of atmosferische V12 te bekennen.

Lamborghini heeft de Terzo Millennio – wat staat voor ‘derde millenium’ – samen met het Massachusetts Institute of Technology (MIT) ontwikkeld. Dat betekent dat de supersportwagen wat geavanceerde technologie aan boord heeft. Elektriciteit voor de elektromotoren wordt bijvoorbeeld opgeslagen in een zogenoemde supercondensator, wat vooralsnog te duur is en niet uitontwikkeld genoeg om in een productieauto te stoppen.

Vierwielaandrijving

Daarbij heeft de Terzo Millennio ook nog batterijen. Deze zijn opgetrokken uit onder meer koolstofcomposieten en maken gebruik van nanotechnologie. Dit zou het gewicht van de batterijen omlaag brengen en zorgen voor een snellere afgifte van elektriciteit. Het nieuwste studiemodel van Lamborghini is vierwielaangedreven, met één elektromotor per wiel. Hoe krachtig de aandrijflijn is, is niet bekend.

Zelfhelend

De carrosserie van de Terzo Millennio is vervaardigd van koolstofvezel, daaraan is weinig nieuws. Een bijzondere feature zou zijn dat het koolstofvezel slijtage zelf kan detecteren en repareren met behulp van ‘nanobuisjes’. Hoe het precies werkt, wordt niet geheel duidelijk. Simpel gezegd zou het koolstofvezel energie in zich hebben opgeslagen, waarmee het zichzelf zou kunnen ‘helen’.