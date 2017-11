Lamborghini: ‘De Urus zal op asfalt de beste zijn’

De aankomende Lamborghini Urus moet ook op onverhard zijn mannetje staan, maar hij haalt het offroad prestatieniveau van de klassieke LM002 absoluut niet.

De Urus is een SUV en zeker geen pure, onverwoestbare offroader zoals de LM002 dat eind jaren tachtig, begin jaren negentig was. Lamborghini’s eerste echte SUV krijgt dus geen banden met afvoergoot voor duinzand, zoals de terreinreus van weleer had. Voor de Urus, waarvan Lamborghini de eerste foto’s op 4 december vrijgeeft, heeft de autobouwer een ander speelveld gekozen.

Niet de ultieme terreinreus

“We hebben de Urus niet als de meest ultieme terreinreus ontwikkeld”, legt Lamborghini’s ontwikkelingsbaas Maurizio Reggiani uit. “Dat was onze intentie niet. Niet de beste, maar wel een van de beste in zijn klasse. Voor de liefhebbers van offroad rijden, zoals door de duinen, bieden we de Urus aan met een offroadpakket, waarbij je bijvoorbeeld een koets met afwijkende aanloophoek krijgt.”

Stekkerhybride

Welke motor past het beste bij de Urus? “In eerste instantie is er alleen een V8-turbomotor. Door zijn hoge trekkracht bij lage toeren – al bij 2500 tpm is zeventig procent van het koppel beschikbaar – heb je veel kracht onderin, wat belangrijk is voor terreinrijden. In een later stadium komt er ook nog een stekkerhybride in het programma.”

Typische Lamborghini

Op de verharde weg wil Lamborghini wel aanspraak maken op de titel Best in Class. “Vermogen, design, prestaties, rijbeleving: de Urus zal de beste zijn”, zegt Reggiani. Is dat gelukt, ondanks dat de technische basis een platform van Audi is? “We hebben veel zaken aangepast om de Urus het Lamborghini-dna te geven. Het was een uitdaging. Hoe definieer je de kernwaarden van het merk voor een SUV? We zijn daarin geslaagd, want motor, prestaties, wegligging, stuurgevoel, karakteristiek en onderstel zijn typisch Lamborghini.”

Klantacceptatie

Was dat ook de reden dat er tussen de presentatie van het studiemodel en de productieversie vijf jaar ligt? “Enerzijds wel. We moesten zeker weten dat een SUV bij de Lamborghini-familie zou passen en dat de klant een dergelijk model zou accepteren. Anderzijds betekent de komst van de SUV een verdubbeling van de jaarproductie en daarin moet fors geïnvesteerd worden.”