Lekker voorspelbaar: BMW M3 CS

Wie naar de specificaties van de BMW M4 CS heeft gekeken, weet precies wat BMW met de M3 CS heeft gedaan. Dat maakt de sportsedan niet minder lekker.

Gelimiteerd

Na de M4 is de M3 de tweede uit een serie CS-modellen, die binnenkort verder zal bestaan uit een M2 CS. Net als de M4 CS is de productie gelimiteerd. Hij wordt volgens BMW exclusiever dan de tweedeurs variant.

1.200 stuks

De Duitsers verwachten er zo’n 1.200 stuks van te maken. De productie van de M4 CS zal in een tijdsbestek van amper twee jaar op zo’n 3.000 exemplaren uitkomen. De vraag naar de coupé is nu eenmaal groter dan naar de sedan. Dat geldt in ieder geval voor de reguliere versie.

Koolstofvezel

De heren van BMW’s M GmbH, onder supervisie van de Nederlander Frank van Meel, geven de M3 CS nagenoeg hetzelfde pakket als op de M4 CS mee. Dat begint aan de buitenzijde met verschillende carrosseriedelen van koolstofvezel. Niet omdat het zo fraai oogt, het brengt een gewichtsbesparing van 10 kg met zich mee. De bewuste componenten zijn de motorkap, het dak, de frontsplitter, de lip op de achterklep en de diffuser.

Orbit Grey

Het reduceren van het wagengewicht is voortgezet in de lichtmetalen wielen. BMW M geeft de M3 CS 19 inch wielen op de vooras en 20 inch schoeisel op de aangedreven achteras. De in Orbit Grey gekleurde wielen wegen respectievelijk negen en tien kilogram, minder dan de gebruikelijke wielen. Door bovendien M compound-remmen te monteren is ook op dat vlak wat gewicht gewonnen. Binnenin zie je het lichtgewichtkarakter in de vorm van de aankleding en de montage van een één-zone airconditioning.

LEES OOK: BMW M4 CS IS KLAAR VOOR HET CIRCUIT

460 pk

Tegenover een lager gewicht staat een sterkere zescilinder lijnmotor. Het 3,0 liter grote blok perst er 460 pk uit. Dat is 29 pk meer dan standaard, nog altijd 10 pk extra ten opzichte van de M3 met optioneel Competition Package. Het koppel bedraagt 600 Nm, een winst van 50 Nm. De combinatie van minder kg’s en meer pk’s neemt het prestatieniveau toe. De acceleratie van stilstand naar 100 km/h neemt slechts 3,8 tellen in beslag. De topsnelheid is echter onveranderd elektronisch begrensd, zij het voortaan op 280 km/h in plaats van 250 km/h. BMW belooft overigens dat de M3 CS een bijzondere motorklank kent, doordat het uitlaatsysteem specifiek voor de limited edition is ontwikkeld.

Levering

De M3 CS is vanaf januari voor een nog onbekende prijs te bestellen. De eerste exemplaren zullen in maart de weg op gaan. De levering van de M4 CS is inmiddels van start gegaan. Lees binnenkort in Autovisie Magazine hoe de tweedeurs CS zich staande houdt tegenover de Chevrolet Corvette GrandSport.