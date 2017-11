Lexus LS 500h duikt onder prijs voorganger

Vijfentwintigduizend euro, zoveel scheelt het tussen de nieuwe Lexus LS 500h en zijn voorganger, de 600h. Natuurlijk, je moet genoegen nemen met twee cilinders minder, maar daar staan geen mindere prestaties tegenover.

V6

Lexus levert de LS in ons land met één aandrijflijn: de 3,5 liter V6 die wordt bijgestaan door twee elektromotoren. Gecombineerd komt het vermogen uit op 359 pk. Daarmee is hij 86 minder krachtig dan de uitgaande LS 600h, maar door een betere afstelling van het hybridesysteem zit hij veel sneller op de 100 km/h: in 5,4 tellen tegenover 6,1 tellen van de vorige. Misschien wel belangrijker is dat hij ook fors zuiniger is geworden. De uitstoot scheelt 58 gram per kilometer en dat zorgt voor een veel lager BPM-bedrag en dus voor een lagere vanafprijs.

Vanaf 116.995 euro

De prijslijst van de nieuwe Lexus LS 500h begint dan ook bij 116.995 euro voor de ‘Luxury Line’. Qua motor heb je weliswaar niets te kiezen, maar Lexus geeft wel de optie om vierwielaandrijving toe te voegen. Dan kost de auto 7.000 euro meer en staat hij voor 123.995 euro in de prijslijst. Ga je die prijzen vergelijken met zijn concurrenten, de BMW 7-Serie, de Audi A8 en de Mercedes-Benz S-Klasse, dan zie je dat de Lexus iets duurder geprijsd is, want die auto’s beginnen allemaal rond de 100.000 euro. Over het algemeen wordt dat verschil overigens gecompenseerd door de standaarduitrusting.

President Line

Toch kun je het uiteraard veel gekker maken. Kies je de topuitvoering, de President Line, en vink je ook nog AWD aan op de optielijst, dan kost hij 156.995 euro. Zelfs dan kun je nog opties kiezen, maar daarover hieronder meer. Tussen de ‘Luxury Line’ en de ‘President Line’ zitten nog de ‘F Sport Line’ (vanaf 126.995 euro, 131.995 euro voor de versie met AWD) en de ‘Executive Line’ (vanaf 127.995 euro, 134.995 euro voor de versie met AWD). De ‘President Line’ begint vervolgens bij 149.995 euro.

Opties

Waar je bij de Duitse merken hele boekwerken als optielijsten krijgt, valt dat bij de Lexus LS 500h allemaal gigantisch mee. Elf opties kun je kiezen, waaronder ook metallic lak (1.395 euro). Verder kun je kiezen voor een Head Up Display en een adaptieve grootlichtassistent (2.295 euro), of het grotere veiligheidspakket ‘Lexus Safety System + Advanced’ waar deze twee zaken ook in zitten, ter waarde van 6.795 euro. Opvallend genoeg kun je dit niet bestellen op de basisuitvoering, maar alleen op de ‘Executive Line’. De ‘President Line’ heeft het allemaal standaard en daarbij ook nog het Mark Levinson QLI Reference Surround Sound System, ter waarde van 1.395 euro.

Handwerk

Wil je het echt bont maken, dan zul je moeten kiezen voor een ‘President Line’, want daarop kun je nog anilineleer bestellen (1.895 euro, of 3.790 euro in combinatie met een speciaal houtpakket) en ook bijzonder vormgegeven glazen panelen in het interieur (6.395 euro) of met de hand gevormde deurpanelen in combinatie met het bijzondere glas voor een astronomische 15.995 euro. Dan heb je ook wel iets echt speciaals…

In december worden de eerste exemplaren van de nieuwe Lexus LS geleverd.