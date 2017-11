Lotus Exige Cup 430 is de wildste ooit

Lotus probeert iedere euro uit zijn ouder wordende modellengamma te wringen. Daarom hebben we in het afgelopen jaar de ene na de andere nieuwe of speciale editie van de Elise, Exige en Evora gezien. Dit keer is het de beurt aan deze Exige Cup 430.

Lotus noemt het model de “wildste uitvoering” van de Exige. Hij maakt gebruik van dezelfde motor als de Evora GT430. Dat betekent dat er een 3,5 liter supercharged V6 achterin ligt met 436 pk en 440 Nm. De Exige Cup 430 gaat in 3,3 seconden van stilstand naar 100 km/h en heeft een top van 290 km/h. Hij weegt slechts 1093 kilogram.

Circuit

Volgens Lotus komt de Cup 430 dicht in de buurt bij een raceauto. Hij heeft een nog verder geoptimaliseerd aeropakket, een titanium uitlaat die 10 kilogram lichter is dan een reguliere en hij staat op Michelin Pilot Sport Cup 2-banden. Voor kopers die graag het circuit opzoeken, biedt Lotus opties aan zoals een rolkooi, een stuur zonder airbag en een brandblusinstallatie.