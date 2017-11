Max Verstappen proeft alvast van de Aston Martin V8 Vantage

Als Formule 1-coureur heb je natuurlijk privileges. Dus mocht Max Verstappen alvast plaatsnemen in de nieuwe Aston Martin V8 Vantage. Wat vond hij ervan? Dat is te zien in deze video.

Komen we nog wat informatie te weten? Jazeker! Matt Becker, Dynamics Chief Engineer bij Aston Martin, roept onder meer dat de nieuwe V8 Vantage – met 4,0 liter twinturbo achtcilinder van AMG – een vermogen van meer dan 500 pk heeft (510 pk waarschijnlijk) en een koppel van 685 Nm, wat vergelijkbaar is met de DB11 V8.

200 kilo lichter

Verder komen we te weten dat de V8 Vantage een droog gewicht heeft van zo’n 1530 kilogram, wat volgens Becker ongeveer 200 kilogram lichter is dan de DB11 met V12-motor. De wielbasis van de nieuwe Aston zou 10 centimeter korter zijn (2,7 meter ten opzichte van 2,8 meter). De nieuwe Vantage komt er uiteraard wederom als Coupé en als Roadster.

Ook een V6-variant

In eerste instantie komt hij alleen als V8 Vantage op de markt, maar later krijgt die uitvoering gezelschap van een V12- en zelfs een V6-variant. De motoren van die laatste twee worden in de Aston Martin-motorenfabriek in Keulen gebouwd en komen dus niet van Mercedes-AMG. De Vantage staat op dezelfde basis als de DB11. In vergelijking met het vorige model wordt hij een stuk ruimer van binnen.