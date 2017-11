Unieke McLaren 720S citeert Bruce McLaren

Momenteel is de Dubai International Motor Show aan de gang, dus natuurlijk staat daar een unieke McLaren. In dit geval een 720S met een uitspraak van Bruce McLaren op zijn achterspoiler.

‘Life is measured in achievement, not in years alone’, staat er, maar dan in het Arabisch. Bovendien zijn de letters dusdanig gestileerd dat de zin doet denken aan de skyline van Dubai. Verdere MSO-details (McLaren Special Operations) zijn de matzwarte lak en de goudkleurige details op het exterieur en in het interieur. Daarbij is de motorruimte gedeeltelijk bekleed met 24 karaat goud, net als bij de legendarische McLaren F1.

Fux Fuchsia

Volgens MSO duurde het meer dan honderdtwintig uur om de standaard 720S om te bouwen tot zijn huidige vorm. Dertig uur daarvan werd besteed aan de achterspoiler. Eerder leverde MSO een speciale 720S af aan de Amerikaanse zakenman Michael Fux. Deze was uitgevoerd in een speciale paarse kleur, genaamd Fux Fuchsia.