McLaren F1-ontwerper Gordon Murray komt met eigen merk IGM

Gordon Murray, de man achter de legendarische McLaren F1, komt met een eigen supersportwagen. De machine moet onder de merknaam IGM (Ian Gordon Murray) op de markt komen en meer dan een knipoog zijn naar de F1.

Volgens Murray zal de nieuweling zijn uitgerust met de “meest geavanceerde aerodynamische systemen” ooit op een straatauto. Hij wordt ontworpen op basis van de iStream Superlight-structuur, een lichtgewicht variant van de iStream-basis waarop de kersverse TVR Griffith wordt opgebouwd. Bij de ontwikkeling van die laatste was Murray ook betrokken.

Minder dan 500 pk

De IGM moet minder dan 1000 kilogram gaan wegen en een pure rijdersauto worden met relatief weinig vermogen. Hoeveel is weinig? Tegenover diverse media wilde Murray alleen zeggen dat het minder zal zijn dan de TVR Griffith, die zo’n 500 pk aan het asfalt brengt. De IGM komt in ieder geval slechts in een beperkte oplage op de markt en dan alleen als coupé.