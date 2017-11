Mercedes-AMG E 63 S Estate snelste station op Nordschleife

De Mercedes-AMG E 63 S Estate is sinds kort de snelste stationwagen op de Nordschleife. In de handen van het Duitse tijdschrift Sport Auto zette de ‘power station’ een tijd neer van 7:45.19 minuten.

Welke andere krachtpatser heeft hij daarmee verslagen? Nou, de 612 pk sterke E 63 S pakt het record af van de slechts 280 pk leverende Seat Leon ST Cupra, die in 2015 een rondje Ring deed in 7:58.12 minuten.

SLS AMG

Ter vergelijking: de twee ton wegende E 63 S Estate doet de Nordschleife in een tijd die vergelijkbaar is met die van de Mercedes-Benz SLS AMG (7:44) en de Mercedes-Benz C 63 AMG Black Series (7:46).

Twinturbo V8

De E 63 S Estate heeft een 4,0 liter twinturbo V8 die 612 pk en 850 Nm levert. Hij gaat in 3,5 seconden van stilstand naar 100 km/h en haalt een afgeregelde top van 250 km/h (een top die tegen betaling hoger gelegd kan worden).