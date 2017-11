Miljoenste Fiat Panda III gebouwd

En weer door. Dat geldt voor de medewerkers van de Fiat-fabriek Pomigliano d’Arco in Italië, nadat vorige week even feest kon worden gevierd toen de éénmiljoenste Panda van de band rolde.

Let wel, van de huidige generatie. Sinds de productiestart van de compacte stadsauto onder de naam Panda zijn er dik 7,5 miljoen stuks geproduceerd. Meer dan de helft daarvan is de eerste generatie. Het restant wordt verdeeld over de tweede en derde editie.

Gingo

De eerste Panda verscheen in 1980 in de showroom. Hij bleef tot 2003 in productie. Fiat kwam toen met een nieuw model in het zogeheten A-segment. In plaats van een driedeurs hatchback werd het een hoekig gelijnde vijfdeurs hatchback. Fiat overwoog om er ook een 3-deurs van te maken, maar die plannen zijn nooit uitgewerkt. De Italianen lanceerden de nieuweling op de Autosalon van Genève 2003, waar de auto als Gingo werd gepresenteerd. Echter, omdat Renault vond dat de nieuwe naam wel erg op Twingo van de Fransen leek, werd direct gezocht naar een andere naam. Het werd Panda. Het bestaande type is sinds 2011 in de verkoop.

Van de Panda zijn bijna 193.000 stuks in Nederland verkocht, waarvan er nog zo’n 95.000 stuks in ons land zijn geregistreerd.