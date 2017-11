Na Drift Mode nu Drift Stick voor Ford Focus RS

Normaal gesproken betekent de elektronische handrem het einde van de handrembocht. Niet in de Ford Focus RS, want voor die auto lanceert Ford Performance nu een handrem die de auto net iets gemakkelijker laat glijden. Uiteraard uitsluitend bedoeld voor circuitgebruik…

Handrem

De Mercedes-AMG A45, de Audi RS3, de Volkswagen Golf R en zelfs de Honda Civic Type R, in vrijwel alle concurrenten van de Ford Focus RS vind je een elektronische handrem. Aan die trend doet Ford niet mee, dus krijg je in de Focus RS gewoon een normale handrem. Toch kun je die nu ombouwen naar een elektrische handrem, maar dan wel een heel bijzondere. Op de SEMA Show in Las Vegas, een van de grootste tuningbeurzen ter wereld, lanceert Ford Performance namelijk de Drift Stick.

Drift Stick

Voor 999 dollar koop je – voorlopig alleen in de VS en Canada – een nieuwe hendel, die perfect binnen handbereik komt te zitten. Het belangrijkste zit echter in het kastje dat erbij zit, want als je aan de nieuwe handrem trekt, blokkeren de achterwielen niet alleen, ook het achterdifferentieel wordt losgekoppeld. Zo wordt het dus veel gemakkelijker om de auto in een drift te brengen door middel van de handrem. Hieronder laat coureur Ken Block in de promotievideo alvast zien hoe het werkt:

1 december

Ford gaat de Drift Stick per 1 december verkopen in de Verenigde Staten en Canada. Aangezien het een officieel onderdeel is, hoeven eigenaars zich geen zorgen te maken over de garantie. Bovendien is het op elke Ford Focus RS te monteren, dus je hoeft er ook geen nieuwe auto voor te kopen, wel zo handig.