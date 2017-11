Autofabrikanten: ‘Nieuwe Europese CO2-doelen te agressief’

Autofabrikanten zijn niet blij met de nieuwe CO2-doelen van de Europese Unie. De European Automobile Manufacturers Association (ACEA) noemt de plannen agressief en veel te ambitieus.

Over het hele Europese wagenpark genomen mochten auto’s in 2015 gemiddeld niet meer dan 130 g/km aan CO2 uitstoten. Die grens gaat naar 95 g/km in 2021. De fabrikanten hebben van de EU ieder hun eigen doelen gekregen. Als ze die niet halen, volgen er boetes.

Flink bijgesteld

Die laatste doelen worden nu flink bijgesteld. In 2030 moet de gemiddelde CO2-uitstoot van alle modellen van een fabrikant met 30 procent zijn gedaald ten opzichte van 2021. In 2025 moet al een reductie van 15 procent zijn gehaald.

Erg agressief

“Het is duidelijk dat CO2-doelen zorgen voor innovatie in de auto-industrie”, zegt Erik Jonnaert, secretaris-generaal van de ACEA, “maar het huidige voorstel is erg agressief als we kijken naar hoe laag en gefragmenteerd de marktpenetratie van voertuigen met alternatieve aandrijflijnen nu nog is.”

Nauwelijks tijd

Volgens hem gaat vooral de tussentijdse mijlpaal in 2025 voor problemen zorgen. Door die zo kort na het 2021-doel te leggen, hebben fabrikanten nauwelijks tijd om de nodige technische aanpassingen te doen, denkt Jonnaert, zeker gezien de lange ontwikkelingsscyclus van auto’s.

Reductie van 20 procent

Verder vindt de ACEA een CO2-reductie van 30 procent in 2030 een te grote en dure uitdaging. De fabrikanten zelf zien een reductie van 20 procent in 2030 als haalbaar. De kosten zullen zelfs in dat geval hoog zijn, maar acceptabel, volgens de ACEA.