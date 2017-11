Nieuwe Jeep Wrangler laat zich zien

Puristen tevreden houden en tegelijkertijd de auto veel verfijnder maken. Dat is waar Jeep de afgelopen jaren hard aan heeft gewerkt. Dit is het resultaat: de nieuwe Jeep Wrangler.

Herkenbaar

In alle opzichten oogt de nieuwe Jeep Wrangler moderner, maar vooral ook luxueuzer. Vooral het vooraanzicht is duidelijk strakker geworden. In de grille is een kleine uitsparing gemaakt voor de koplampen en de dagrijverlichting is naar de voorschermen verplaatst. De voorbumper is ronder en heeft nog altijd de mistlampen erin verwerkt zitten, al zijn die nu omringd door een chroomlijst. Aan de zijkant van de auto zien we ook meer afgeronde lijnen en een nieuwe vouw in de portieren die tot achteren doorloopt.

Voorruit

Met de huidige Wrangler is het al mogelijk om je voorruit te verwijderen, maar met de nieuwe wordt het een stuk gemakkelijker. Op bovenstaande foto is goed te zien dat de voorruit op de motorkap ligt, terwijl de A-stijl nog altijd overeind staat. Ook de deuren zijn weer eenvoudig te verwijderen, net als de verschillende hard- en softtops die voor de auto worden geleverd.

LA Auto Show

Je zou het misschien niet zeggen als je hem ziet zonder voorruit en portieren, maar de nieuwe Jeep Wrangler is veiliger dan ooit. Hij krijgt meer assistentiesystemen mee, maar welke precies geeft Jeep nog niet vrij. Net als de aandrijflijnen overigens. Voor nu moeten we het doen met deze drie foto’s. Over precies vier weken maakt Jeep alle gegevens bekend op de Los Angeles Auto Show.

Voor je beeld, de huidige Wrangler: