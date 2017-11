Opvolger McLaren P1 op 10 december onthuld

McLaren-liefhebbers moeten 10 december in hun agenda omcirkelen (een herinnering in hun telefoon zetten mag natuurlijk ook). Want op die datum wordt de nieuwe Ultimate Series gepresenteerd, de opvolger van de McLaren P1.

Een dagelijks bruikbare auto wordt het beslist niet, aldus McLaren. De P15 – zoals de codenaam van het model nu luidt – mag weliswaar een kenteken voeren, maar is volledig op circuitgebruik gericht. Zijn makers noemen hem “de meest extreme straatlegale McLaren ooit”.

Geen hybridetechniek

Hybridetechniek zoals de P1 die aan boord had, krijgt de P15 niet. Hij wordt aangedreven door de 4,0 liter V8 twinturbo uit de 720S en heeft een vermogen van ongeveer 800 pk. Mede door zijn lage gewicht zal de P15 in ongeveer 2,6 seconden van stilstand naar 100 km/h kunnen sprinten.

Eerste hyper-GT

Later komt McLaren met een tweede Ultimate Series. Deze heeft de codenaam BP23 en zal juist niet op circuitgebruik zijn gericht. Volgens McLaren wordt de auto “de eerste hyper-GT ter wereld”. Zowel de P15 als de BP23 zal in een beperkte oplage worden gebouwd.