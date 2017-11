Nieuwe Tesla Roadster: 10.000 Nm, 400 km/h, 200.000 dollar

Verrassing! Tesla onthulde tegelijk met zijn elektrische vrachtwagen een nieuwe Roadster. En de specificaties van de sportwagen lijken op het eerste gezicht ietwat ongeloofwaardig.

De Roadster – het is meer een targa met een uitneembaar dakpaneel – heeft een 200 kWh accupakket, drie elektromotoren (één voor, twee achter) en een koppel van 10.000 Nm. Althans, dat beweert Tesla. Daarbij zou de actieradius op 1000 kilometer liggen en de topsnelheid op ruim 400 km/h. De sprintcijfers dan… Van stilstand naar 60 mph (97 km/h) is in 1,9 seconden achter de rug. Van stilstand naar 100 mph (161 km/h) in 4,2 seconden.

Twee ton

De eerste generatie Roadster werd op basis van de Lotus Elise ontwikkeld. Deze nieuwe komt volledig van Tesla zelf. Hij heeft vierwielaandrijving, biedt plaats aan vier personen en moet in 2020 op de markt komen. Het prijskaartje is niet mals en de gevraagde aanbetaling ook niet. Kon je een Model 3 nog reserveren voor 1000 dollar, de Roadster gaat je 50.000 dollar in het vooruit kosten. De auto zelf is er voor 200.000 dollar (170.000 euro).

Founder’s Series

Dan is er nog de Founder’s Series: een speciale introductiereeks van duizend Roadsters. Wil je daar eentje van hebben, dan mag je 250.000 dollar ophoesten (212.000 euro). En nee, daar geldt niet die aanbetaling van 50.000 dollar voor. Zit je te azen op een Roadster Founder’s Series, dan moet je nu meteen 250.000 dollar overmaken. Aan een fabrikant die zich behoorlijk in de nesten heeft gewerkt met de productie van de Model 3.