‘Opel schrapt modellen en focust op elektrische techniek’

Opel draait al heel wat jaren verlies, dus moet het merk van de nieuwe eigenaar PSA Group reorganiseren. En dat doet Opel onder meer door modellen te schrappen en in te zetten op elektrische technologie.

Dat beweert althans de Frankfurter Allgemeine Zeitung. De Duitse krant meldt verder dat Opel zijn inkoopactiviteiten gaat combineren met die van Peugeot en Citroën. Ook mag Opel van PSA Group actief worden in markten waar General Motors de Duitse fabrikant nooit wilde hebben.

Personeelskosten

PSA Group – dat sinds augustus eigenaar is van Opel – wil wel dat zijn aanwinst gaat snijden in de personeelskosten. Bovendien zullen alle toekomstige Opels gebruikmaken van Franse platformen, motoren en versnellingsbakken.

Break-even in 2019

Opel presenteert zijn reorganisatieplannen op donderdag. Het doel is om al in 2019 break-even te draaien. Een jaar later moet Opel een winstmarge hebben van 2 procent. De fabrikant heeft in de afgelopen zestien jaar (!) nooit winst gemaakt.

Tavares

Als het iemand moet lukken, is het PSA Group-directeur Carlos Tavares wel. Hij staat bekend als een strenge rekenmeester en heeft het noodlijdende PSA Group niet alleen bij de rand van de afgrond weggehaald, maar ook binnen drie jaar weer winstgevend gemaakt.