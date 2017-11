Pace!-toekomstplan: Ook Opel wil alleen nog elektrische modellen

PSA Group heeft Push to Pass, Opel heeft nu Pace!, want wat is een strategie zonder pakkende naam. Belangrijk onderdeel ervan is dat alle nieuwe Opels die na 2024 worden geïntroduceerd een vorm van elektrische aandrijving hebben.

Dan hebben we het dus over hybrides, plug-in hybrides en volledig elektrische auto’s. Modellen zonder vorm van elektrificatie die voor 2024 zijn gelanceerd blijven gewoon nog een aantal jaren in productie. Andere fabrikanten hebben overigens vergelijkbare plannen. Volvo wil bijvoorbeeld al vanaf 2019 louter nog nieuwe auto’s met een vorm van elektrische aandrijving op de markt brengen.

Volledig elektrische Corsa

Opel verwacht in ieder geval tegen 2020 al vier ‘elektrische’ auto’s in het programma te hebben. De Ampera-e natuurlijk, maar ook een plug-in hybridevariant van de Grandland X en een volledig elektrische uitvoering van de nieuwe Corsa, een model wat in 2019 op de markt komt. Een jaar eerder komt de opvolger van de Combo, eveneens in 2019 gaan we een grotere SUV zien (de Peugeot 5008 van Opel).

Van negen platformen naar twee

Momenteel hanteert Opel negen verschillende platformen, maar dat wordt tegen 2024 teruggebracht tot slechts twee. Die platformen zullen uiteraard van PSA Group komen. Datzelfde geldt voor de motoren, transmissies en uiteraard voor nog veel meer onderdelen. Momenteel gebruikt Opel tien verschillende aandrijflijnen en dat zullen er op termijn vier worden.

Twintig exportmarkten erbij

Verder wil Opel op meer markten actief worden dan het merk nu is. Tegen 2022 moeten er twintig nieuwe exportmarkten bijkomen. Het doel van PSA Group is om Opel in 2019 break-even te laten draaien. In 2020 heeft het concern dan zijn zinnen gezet op een winstmarge van 2 procent. Zes jaar later is het de bedoeling dat die op 6 procent ligt.