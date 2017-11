Partycrasher Koenigsegg ontneemt Bugatti meer records

Bugatti is aan zet, nu Koenigsegg de topsnelheid van zijn fonkelnieuwe Agera RS officieel heeft gezet op 447,0 km/h. Maar de Franse autobouwer komt niet eerder dan volgend jaar met een officiële meting.

Wat is de topsnelheid van de tot 500 stuks gelimiteerde Chiron? Vooralsnog wordt er een waarde van meer dan 420 km/h gecommuniceerd, maar een officiële topsnelheid wordt niet opgegeven. Nog niet. Bugatti gaat komend jaar een poging ondernemen om de topsnelheid vast te stellen. In de wandelgangen wordt 450 km/h geroepen, fors meer dan de ‘slag om de arm’ die de hypercarbouwer nu communiceert.

Erkend

Mochten de Fransen in Duitse handen (want onderdeel van het Volkswagen-concern) daadwerkelijk 450 km/h halen, dan onttroont het merk de Koenigsegg Agera RS. De hypercar van de Zweedse tegenhanger boekte afgelopen weekeinde een topsnelheid van 447,0 km/h. De snelheid werd bereikt op een door de politie tijdelijk afgesloten snelweg in de Amerikaanse Staat Nevada. Achter het stuurwiel zat de fabriekstestrijder van de sportwagenfabrikant, Niklas Lilja. Hij reed de gelimiteerde Agera RS in twee richtingen, zoals het bij een recordpoging hoort. De meetapparatuur van Racelogic gaf uiteindelijk 447,0 km/h aan. Het record moet nog erkend worden.

Recordjacht

Koenigsegg is op recordjacht. De Zweden zette vorige maand de recordtijd voor 0-400 km/h-0 een stuk scherper, nadat Bugatti enkele weken de snelste tijd claimde. De Koenigsegg legde de sprint van stilstand tot 400 km/h tot stilstand in 36,44 tellen af. Precies 26,88 seconden had de Agera RS nodig om tot 400 km/h te komen. In minder dan tien tellen stond de hypercar weer stil. Bugatti deed over exact dezelfde proef, weliswaar op een ander tijdstip en locatie, net geen 42 seconden. De recordtijd van Bugatti werd groots aangekondigd op de IAA-autoshow eind september.

Handschoen

Nu Koenigsegg met de 1360 pk sterke Agera RS, die in een oplage van 25 stuks wordt vervaardigd, de snelste tijd voor 0-400 km/h-0 claimt en inmiddels ook de hoogste topsnelheid voor een straatauto heeft neergezet, moet Bugatti met de 1500 pk sterke Chiron de handschoen weer oppakken. Volgend jaar weten we wie de snelste is, Koenigsegg of toch Bugatti.