Paus Franciscus krijgt Lamborghini en geeft hem ook weer weg

Niet alleen de Italiaanse politie krijgt weleens een Lamborghini Huracán cadeau, ook paus Franciscus mocht er een in ontvangst nemen. Hij houdt de sportwagen echter niet zelf, maar laat hem veilen voor het goede doel.

Speciaal voor de paus heeft Lamborghini de Huracán LP 580-2 uitgevoerd in wit en geel, de kleuren van de Vaticaanse vlag. Gisteren zette Franciscus zijn handtekening op de neus van de auto. De Lambo wordt nu overgedragen aan veilinghuis RM Sotheby’s.

Opbrengst

De opbrengst van de Huracán gaat onder meer naar vrouwelijke slachtoffers van mensenhandel, naar twee Italiaanse medische hulporganisaties in Afrika en naar een project dat verbannen Christenen helpt met de terugkeer naar de vlakte van Nineve in Irak.

Paus Franciscus wordt buiten het Vaticaan geprezen om zijn relatief progressieve standpunten over onder meer homoseksualiteit en anticonceptie, maar binnen de Rooms-Katholieke Kerk is er veel weerstand. De paus is wars van uiterlijk vertoon en laat zich rondrijden in een simpele Ford Focus.

Fiat 500L

Vorig jaar werd een Fiat 500L afgehamerd op 82.000 dollar (zo’n vier keer de prijs van een normale in de Verenigde Staten). De auto was door paus Franciscus gebruikt tijdens zijn bezoek aan Philadelphia. De opbrengst ging uiteraard naar het goede doel.