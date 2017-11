Polestar legt eerste steen in China

Nu de eerste auto van Polestar officieel is aangekondigd en de orderboeken reeds zijn geopend, heeft het kakelverse merk uit de Geely-familie de eerste steen gelegd voor een compleet nieuwe fabriek. De faciliteit komt in China te staan.

De Chinese bouwvakkers kunnen aan de bak, want al halverwege 2018 moeten de eerste gereedschappen geïnstalleerd kunnen worden, waarna de bouw van Polestars eerste model van start zal gaan. Het neerzetten van de fabriek maakt deel uit van een investeringsplan van eigenaar Geely, waaronder ook Volvo en Lotus vallen. Het Chinese bedrijf trekt 640 miljoen euro uit om Polestar op de kaart te zetten.

Partner

De merknaam Polestar is sinds 2015 in handen van Volvo. Voor die tijd was Polestar een zelfstandige onderneming, waarmee de Zweedse autobouwer tal van gezamenlijke projecten ondernam, zoals de racerij (sinds 1996) en de ontwikkeling van sportieve concept cars. Inmiddels worden onder de naam spoilersets en chiptuning geleverd. Sinds kort is het een officieel automerk.

Volvo

De 1 trapt af. Het is een hybride-coupé met een 600 pk en 1000 Nm sterke hybride-aandrijflijn, die wordt ontwikkeld door Volvo. Ook het platform deelt de nieuweling met Volvo. De 1 staat op de Scalable Platform Architecture van Volvo en is voor vijftig procent opgebouwd uit bestaande Volvo-onderdelen. De resterende componenten zijn specifiek voor de Polestar 1 ontwikkeld. Dat gaat bijvoorbeeld voor de carrosserie op, die deels uit koolstofvezel is opgetrokken.

1, 2, 3

In 2019 moet de levering van de Polestar 1 van start gaan. Het merk wil van zijn allereerste zelfstandige model dat gebaseerd is op een studiemodel van Volvo maximaal 500 exemplaren per jaar vervaardigen. In een later stadium komen andere modellen, zoals een SUV. De latere types krijgen de nietszeggende naamgeving 2, 3 etcetera. Die volledig elektrische modellen zullen in grotere volumes worden geproduceerd.