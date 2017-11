Ravage op Nordschleife: Vijftien auto’s botsen op elkaar

Sinds kort mogen tijdens de ‘touristenfahrten’ op de Nordschleife geen rondetijden meer worden bijgehouden in een poging om de veiligheid te vergroten. Want dat er grote risico’s kleven aan een rondje Ring blijkt wel uit dit ongeluk, waar vijftien auto’s bij betrokken waren.

Het ongeluk gebeurde al enkele weken geleden, maar nu zijn er beelden van opgedoken. Volgens het politierapport verloor een Porsche 911 GT3 zijn koelvloeistof, wat uiteindelijk resulteerde in een enorme ravage. De bestuurder in deze video ziet de rook in de verte en zet zijn auto aan de kant. Hij probeert andere rijders te waarschuwen, maar kan niet voorkomen dat het behoorlijk mis gaat. Hij blijft overigens verbazingwekkend kalm als een andere 911 GT3 uitbreekt en vol in zijn geparkeerde auto klapt.

Vijf mensen gewond

Er waren vijftien auto’s betrokken bij het ongeluk. Vijf mensen raakten gewond – twee zwaargewond – en moesten worden afgevoerd naar het ziekenhuis. Een ervan moest door de brandweer uit zijn Audi worden gezaagd. In een reactie liet de politie weten dat mensen op de Nordschleife “op zicht” moeten rijden. Dat mensen niet blindelings moeten stampen, maar rekening zouden moeten houden met wat ze niet kunnen zien en dus wat marge moeten inbouwen.