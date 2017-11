Review: Mercedes-Benz 300 SL van CMC

Schaalmodellenfabrikant CMC heeft de mallen van de verkleinde Mercedes-Benz 300 SL van stal gehaald en drie historische uitgaves van de beroemde vleugeldeur-sportwagen vervaardigd. Een van die modellen is de donkerrode 300 SL met startnummer 16, zoals de sportcoupé aan de start van de Grand Prix van Bern in 1952 verscheen.

De ‘Bern 16’, zoals we de sportcoupé voor het gemak even noemen, is een auto met een historisch verhaal. Autovisie-redacteur Sjoerd van Bilsen legt het je uit.