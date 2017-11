BMW: ‘Er is ruimte voor een X8 boven de X7’

Welja, die kan er ook nog wel bij! BMW komt volgend jaar met de grote X7, dat is geen geheim, maar het merk denkt er nu sterk over om ook nog een X8 te introduceren.

Dat model zou boven de X7 komen te staan als een coupé-achtige SUV. Volgens Klaus Fröhlich, ontwikkelingsbaas bij BMW, groeit het segment van de grote SUV’s sterk. “Daar ligt dus een kans”, zei hij tegen het Britse Autocar. “Er is ruimte voor een X8, zeker in markten als China, maar daarover is nog geen beslissing genomen.”

Overbodig

Fröhlich: “Het is erg vroeg om het over de X8 te hebben, maar een van de eerste beslissingen die ik nam toen ik aan de productstrategie werkte was om de X6 in productie te nemen. Iedereen zei dat dat model overbodig was, maar het heeft goed uitgepakt. Nu hebben we de X2, X4 en X6. Het zijn emotionele en sportieve varianten die werken.”