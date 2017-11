Singer DLS weegt 990 kilogram en heeft 500 pk

‘Shut up and take my money’, zou Fry uit Futurama zeggen. Want het Amerikaanse Singer heeft weer eens een bizar fraaie Porsche 911 neergezet: de 500 pk sterke Singer DLS.

DLS staat voor Dynamics and Lightweighting Study. Want deze olijfgroene ‘klassieke’ 911 weegt niet meer dan 990 kilogram. Hij is samen met Williams Advanced Engineering ontwikkeld en wordt aangedreven door een 4,0 liter zescilinder boxermotor die meer dan 9000 tpm kan draaien. De krachtbron is luchtgekoeld en levert een vermogen van 500 pk. Schakelen gebeurt met de hand. De DLS is uitgerust met een zesbak van Hewland.

Maximaal 75 stuks

De Singer is een prachtige mix van oud en nieuw. In de basis is deze auto een 911 van de 964-generatie, maar Singer heeft er zoveel aan veranderd dat gerust van een volledig nieuwe auto gesproken kan worden. Het uiterlijk en innerlijk van de DLS worden helemaal aan de voorkeuren van de klant aangepast. Want inderdaad, deze 911 is voor een klant gebouwd. Singer laat weten maximaal 75 exemplaren te willen bouwen voor andere klanten.