Tachyon Speed heeft 1250 pk aan elektrokracht

Twaalf jaar geleden waren we verbijsterd over het vermogen van de Bugatti Veyron, maar nu gaat iedere elektrische startup zowat over de 1000 pk heen. Neem bijvoorbeeld deze 1250 pk sterke Tachyon Speed.

Het is de zoveelste elektrische supersportwagen die door een kleine bedrijfje wordt geintroduceerd. Achter de Tachyon Speed zit Rice Advanced Engineering Systems and Research, oftewel RAESR (moet je uitspreken als ‘racer’, volgens het bedrijf).

Tekeningen

Op de website van RAESR prijken alleen tekeningen van de Tachyon Speed, maar dat de machine al bestaat en rijdt blijkt uit bijgaande video, die is opgenomen voor het energiebedrijf E.ON.

Topsnelheid

Volgens RAESR moet de Tachyon Speed in minder dan 3 seconden van stilstand naar 60 mph (97 km/h) sprinten, haalt hij de 120 mph (193 km/h) in 7 seconden en heeft hij een top van 386 km/h. De actieradius van de 1360 kilogram wegende Tachyon Speed zou op zo’n 240 kilometer liggen.