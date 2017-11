Tesla heeft ergste kwartaal ooit achter de rug

In het derde kwartaal van dit jaar heeft Tesla een recordomzet van bijna 3 miljard dollar geboekt (2,6 miljard euro). Daar tegenover staat echter ook een recordverlies van 619 miljoen dollar (533 miljoen euro) in de afgelopen drie maanden.

Van maart tot en met juni (het tweede kwartaal) stond Tesla nog 336 miljoen dollar (290 miljoen euro) in het rood. In het derde kwartaal van vorig jaar wist de Amerikaanse fabrikant echter een bescheiden winstje van 21 miljoen dollar (18 miljoen euro) te noteren. Over heel 2016 kwam het verlies echter uit op 888 miljoen dollar (ruim 765 miljoen dollar).

Vijfduizend Model 3’s per week

Ook blijven de problemen met de Model 3-productie groot. Tesla had zichzelf tot doel gesteld om dit jaar al vijfduizend Model 3’s per week te produceren, maar dat wordt nu eind maart 2018, aldus het bedrijf. In een gesprek met investeerders heeft Tesla zelfs toegegeven dat het uiteindelijke doel van tienduizend Model 3’s per week is losgelaten.